Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

De kloof tussen spelers en supporters van Anderlecht is groter dan ooit. Tijdens het 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen bleef het Lotto Park opvallend stil. De harde kern weigert de ploeg nog te steunen.

Een krachtig, maar tegelijk pijnlijk signaal na de verloren bekerfinale, een teleurstellend seizoen en intussen negen jaar zonder prijs.

Lotto Park maar voor tweederde gevuld

Dat het stadion bovendien bijlange na niet uitverkocht was – nochtans maandenlang de norm – onderstreepte de groeiende onvrede. De boodschap van de achterban is duidelijk: dit Anderlecht voldoet niet aan de verwachtingen. Het vertrouwen herstellen zal tijd kosten, maar vooral betere prestaties op het veld.

Trainer Jérémy Taravel probeerde na afloop de focus toch op het sportieve te houden. “We spelen een zeer goede eerste helft, maar we maken het niet af. Dat doet pijn”, klonk het. “In de tweede helft hadden we minder dynamiek. Ik vroeg me vooraf af hoe de spelers deze wedstrijd zouden aanpakken, maar dat hebben ze goed gedaan.”

Toch ging het na de wedstrijd niet alleen over het spel. Taravel toonde ook begrip voor de actie van de supporters. “Ik begrijp de situatie van de fans. Dit sleept al een tijdje aan. Het is moeilijk voor ons, maar ik begrijp hun frustratie.” Tegelijk wees hij op het belang van het einddoel: “We moeten positief blijven, want we behouden die vierde plaats. Die is enorm belangrijk voor de toekomst van de club.”

Spelers geven fans gelijk

Ook in de spelersgroep klinkt hetzelfde geluid. Nathan De Cat was duidelijk: “Tuurlijk begrijp ik de supporters. Ze hebben opnieuw een teleurstelling moeten incasseren. Wij zijn profspelers, we moeten daarmee omgaan. Ze hebben ook gelijk.”



Nathan Saliba sloot zich daarbij aan. “We blijven gefocust op de volgende wedstrijden. Niet verliezen is positief, maar we moeten beter doen, vooral in de laatste fase. We hadden deze reactie van de supporters verwacht en begrijpen hen.”