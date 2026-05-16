DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Club Brugge gaat de komende acht dagen op zoek naar een nieuwe titel in de Jupiler Pro League én een tweede ster op het shirt. Maar er wordt natuurlijk ook al aan de toekomst gedacht en in die optiek hebben ze nu al prijs.

Club Brugge is volop bezig met zich te roeren met oog op de toekomst. In die optiek hebben ze nu met Dahrel Tchitchi een nieuwe groeibriljant in huis gehaald. Het nieuws is nog niet bevestigd door Club Brugge zelf, maar het heeft er alle schijn van.

Zijn profiel op Transfermarkt is al aangepast met een transfer op 1 juli van Heidenham U19 naar Club NXT en op de sociale media is hij Club Brugge sinds kort beginnen volgen. Duidelijke tekenen aan de wand dat het maar een kwestie van tijd is voor de deal ook door blauw-zwart zal worden geofficialiseerd.

Tchitchi komt van Duitsland over naar België

Tchitchi heeft er al een ferme carrière opzitten binnen de Duitse competities. TSV Heumaden, MTV Stuttgart, Stuttgarter Kickers, FSV Waiblingen, Karlsruher SC en 1.FC Heidenheim 1846 staan al op zijn cv ondertussen.

Nu kiest hij voor een eerste avontuur in het buitenland. Bij Club NXT kan hij gaan doorgroeien richting A-kern. De vraag is natuurlijk wel nog of de Bruggelingen in de Challenger Pro League kunnen starten volgend seizoen, dan wel naar de Eerste Amateurklasse worden verwezen.

LIVE: Goal Gent afgekeurd en doelpuntenmaker vraagt zelf om vervanging

Werder Bremen Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 4-0 FC Augsburg FC Augsburg
Freiburg Freiburg 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayern München Bayern München 5-1 1. FC Köln 1. FC Köln
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Hamburger SV Hamburger SV
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-3 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

