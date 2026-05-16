Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

RSC Anderlecht greep er ook dit seizoen naast in de Croky Cup. En dus blijft de zoektocht naar een prijs(je) duren. De laatste bekerwinst dateert al van 2008, de laatste titel van 2017. Het instituut blijft wankelen.

René Weiler was de man die in 2017 voor de laatste titel zorgde, voor de laatste bekerwinst moeten we al terug naar 2008 en Ariël Jacobs. Die zag met lede ogen aan dat paars-wit ook dit seizoen geen prijs wist te pakken.

Jacobs had heel wat te zeggen over de bekerfinale en vond het ook opvallend wat de spelers allemaal kwamen zeggen na de nederlaag tegen Union SG. "Een ploeg wint een match en een trainer verliest een match", opende hij bij Café Constant.

Interviews worden dramatisch

"Na een wedstrijd als er gewonnen wordt, gaat elke journalist naar de spelers want die hebben het gedaan. Maar als ze verliezen, dan gaan ze gaan lopen want dan hebben ze geen excuus. Als ik die interviews hoorde na de bekerfinale ..."

"Dat was bijna zo dramatisch als de wedstrijd zelf. Sorry! Wie is verplicht om te gaan? De coach. Ik heb de onmenselijke druk gekend dagdagelijks die je moeilijk onder woorden kan brengen waarbij je het gevoel had dat de druk uit de muren kwam."

Cijfers zijn abnormaal

"Het ideale plaatje - goed spelen, makkelijk winnen - komt zelden voor. Als een van beide parameters niet meer aanwezig is, dan is alles slecht. De spelers, de coach, de staff, de tactiek, ... Maar er was een revolte van iedereen na een slechte wedstrijd."





"De week nadien stond de trein toen terug op de rails. Daar kan ik me nu aan ergeren: het gaat door, want er was de bekerfinale om alles goed te maken. Vroeger was de marge maximaal vijf verlieswedstrijden, meer was niet de traditie. Dat was niet ten onrechte, nu durf je de cijfers niet naar bovenhalen. Dit wordt abnormaal. De gelatenheid is raar. Na de bekerfinale wordt nu gesproken over de vierde plaats. Dat is je vasthouden", aldus Jacobs.