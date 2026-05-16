Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

De nederlaag in de bekerfinale tegen Union Saint-Gilloise is alweer een pijnlijk hoofdstuk in het intussen ellenlage boek met dieptes van Anderlecht. Ook analist Johan Boskamp spaarde paars-wit niet na opnieuw een teleurstellend seizoen zonder prijs.

Vooral voor Nathan De Cat had hij troostende woorden. Volgens Boskamp beleeft de middenvelder momenteel een bijzonder moeilijke periode. “Die jongen heeft geen topweek achter de rug”, klinkt het in HBvL. “Hij werd een heel seizoen de hemel in geprezen, en terecht trouwens. Dan komt zo’n klap hard aan.”

De Cat moet goed nadenken

De Nederlandse analist waarschuwt de jonge middenvelder vooral om goed na te denken over zijn toekomst. Boskamp verwijst daarbij naar Arthur Vermeeren, die volgens hem te snel vertrok bij Antwerp.

“Nathan moet nu vooral een verstandige keuze maken”, aldus Boskamp. “Zodat hem niet hetzelfde overkomt als Vermeeren, die tegenwoordig van hot naar her gestuurd wordt sinds zijn vertrek bij Antwerp.”

Over Anderlecht zelf was Boskamp bijzonder scherp. De analist gaf aan dat hij stilaan moe wordt van de situatie bij zijn geliefde club. “Ik ben het beu om nog over Anderlecht te praten”, zegt hij. “Er is gewoon geen kwaliteit. Veel meer woorden hoef ik daar eigenlijk niet aan vuil te maken.”

Coucke gaat nooit zijn conclusies trekken

Volgens Boskamp is het huidige Anderlecht nog maar een schim van de grootmacht die het vroeger was. “Vroeger zaten er 25 internationals in een kleedkamer van 24 spelers”, blikt hij terug. “Je had persoonlijkheden als Philippe Albert, Marc Degryse en Luc Nilis. Dat waren gasten die respect afdwongen.”



Boskamp ziet vandaag nog amper leidersfiguren bij paars-wit. Enkel doelman Colin Coosemans probeert volgens hem nog het voortouw te nemen. “Maar zelfs dat gebeurt tegen beter weten in”, klonk het hard.

Ook clubeigenaar Marc Coucke kreeg nog een stevige sneer. Boskamp gelooft niet dat Coucke snel zal toegeven dat zijn project mislukt is. “Hij gaat nooit zijn conclusies trekken. Daarvoor is hij veel te trots”, besluit Boskamp scherp.