Johan Walckiers
Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"
Analist Marc Degryse heeft begrip voor de keuzes van bondscoach Rudi Garcia in zijn WK-selectie, waarin geen plaats is voor twee jonge talenten: Roméo Lavia en Nathan De Cat. Volgens Degryse is hun afwezigheid geen gemiste kans, maar net een verstandige beslissing met het oog op de toekomst.

“Twee jongens die ontgoocheld zullen zijn omdat ze naast de selectie vallen, zijn Lavia en De Cat. Maar ik vind dat geen van beiden erbij hoeft te zijn", klinkt het duidelijk in HLN.

Vooral bij Lavia wijst Degryse op het gebrek aan speelminuten en fysieke stabiliteit. De middenvelder kende een seizoen met veel onderbrekingen en onvoldoende continuïteit. “Lavia is onvoldoende fit geweest dit seizoen en heeft te weinig gespeeld. Om hem dan op een WK te testen en het risico te lopen dat hij na één of twee trainingen weer uitvalt… neen.”

Volgens de analist hoort een WK-selectie gebaseerd te zijn op zekerheid, niet op potentieel. “Spelers moeten in clubverband of in het shirt van de Duivels tonen dat ze klaar zijn voor een WK. Dat heeft Lavia niet gedaan.”

Ook de afwezigheid van De Cat verdedigt Degryse, al ligt de reden daar eerder bij belasting en ontwikkeling. De jonge middenvelder combineerde voetbal met zijn studies en kende bovendien een zwaar seizoen met fysieke kwaaltjes.

“Voor De Cat vind ik het goed dat hij er niet bij is. Hij heeft heel veel gespeeld en sukkelt recent met wat blessures. Nu nog meegaan naar het WK zou zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen hypothekeren", aldus Degryse.

De analist benadrukt dat het belangrijker is om het talent op lange termijn te beschermen dan hem nu al in te zetten op het allerhoogste niveau. “Nu kan hij echt vakantie nemen om nadien voor zichzelf uit te maken waar zijn toekomst ligt. Het zal voor hem veel beter zijn om topfit aan de voorbereiding te beginnen dan een handvol minuten te spelen op het WK.”

Volgens Degryse hoeft hun teleurstelling niet definitief te zijn. Integendeel, hij ziet hun afwezigheid als een stap in hun ontwikkeling richting de toekomst. “In september of oktober kan het voor De Cat een godsgeschenk blijken dat hij niet meegegaan is naar het WK. Als ze fitter en rijper zijn, komen die grote toernooien nog wel.”

