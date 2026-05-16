Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

De niet-selectie van Mika Godts voor het WK blijft voor beroering zorgen, zowel in België als in Nederland. De jonge aanvaller van Ajax kende nochtans een ijzersterk seizoen, maar viel verrassend naast de selectie van bondscoach Rudi Garcia.

Godts zelf reageerde intussen opvallend sereen via Instagram. “De coach heeft zijn keuzes gemaakt en ik respecteer die volledig”, schreef hij. De 20-jarige flankaanvaller benadrukte dat hij ondanks de ontgoocheling achter de ploeg blijft staan. “Ik zal de Rode Duivels met heel mijn hart steunen, zoals ik dat ook zou doen in de kleedkamer of op de bank.”

Godt start geen polemiek

Godts wil duidelijk geen controverse of polemiek starten. “Of ik er nu bij ben of niet, de coach maakt zijn keuzes in het belang van de ploeg en ik zal daar altijd respect voor hebben. Het team komt altijd eerst.” Tegelijk gaf hij aan dat hij zich niet laat ontmoedigen. “Ik zal hard blijven werken. Elke dag. Om klaar te zijn wanneer het team me nodig heeft.”

Toch is het opvallend gezien zijn statistieken. Godts groeide bij Ajax uit tot een van de meest bepalende spelers in de Eredivisie. Met 17 doelpunten en 12 assists kan geen enkele Belgische speler betere cijfers voorleggen. Bovendien blonk hij uit in statistieken als gecreëerde kansen en succesvolle dribbels, en werd hij zelfs genomineerd voor de prijs van Speler van het Jaar in Nederland.

In Nederland begrijpen ze er niets van

In Nederland wordt dan ook met verbazing gereageerd op zijn afwezigheid. De media spreken van een “dreun” voor de jonge Belg en stellen zich luidop vragen bij de keuzes van Garcia. Zeker omdat Godts ook internationaal indruk maakte en op de radar staat van verschillende Europese topclubs.

Volgens ingewijden leefden Godts en zijn entourage met vertrouwen toe naar de selectie. Zijn seizoen leek simpelweg te sterk om genegeerd te worden. De uiteindelijke beslissing van Garcia kwam dan ook hard aan en zorgde voor frustratie en onbegrip in zijn omgeving.



Toch kiest Godts ervoor om zich professioneel op te stellen en vooruit te kijken. Want ondanks deze tegenvaller lijkt het slechts een kwestie van tijd voor hij opnieuw nadrukkelijk op de deur van de nationale ploeg klopt.