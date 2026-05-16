Johan Walckiers
Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

Ajax lijkt zijn nieuwe trainer beet te hebben. Volgens journalist Matteo Moretto van Marca heeft de Amsterdamse club een mondeling akkoord bereikt met Míchel, de huidige coach van Girona FC.

De 50-jarige Spanjaard geldt al langer als topkandidaat om volgend seizoen het roer over te nemen in de Johan Cruijff ArenA. Vooral technisch directeur Jordi Cruijff zou een grote bewonderaar zijn van de trainer, die sinds 2021 aan de slag is bij Girona.

Een officiële aankondiging laat voorlopig nog op zich wachten. Volgens Spaanse media zouden de handtekeningen pas na afloop van het seizoen in LaLiga worden gezet. Girona moet nog twee competitiewedstrijden afwerken en is nog niet mathematisch zeker van het behoud.

Ajax lijkt het te halen van Bayer Leverkusen

Dat Ajax volop inzet op Míchel is opvallend, want ook Bayer 04 Leverkusen werd de voorbije weken genoemd als mogelijke bestemming voor de coach. Toch lijken de Amsterdammers momenteel de beste papieren te hebben.

Ook in Nederland nemen de geruchten steeds concretere vormen aan. Columnist Henk Spaan liet eerder deze week in Het Parool al verstaan dat de deal zo goed als rond zou zijn. “Míchel is al een week geleden rondgekomen met Ajax”, schreef hij, al gaf hij toe dat hij dat niet officieel kon bevestigen.

Jordi Cruijff is fan van Michel

Míchel bouwde de voorbije jaren een sterke reputatie op in Spanje. Als trainer promoveerde hij eerder al met Rayo Vallecano, SD Huesca en Girona naar de hoogste afdeling. Vooral vorig seizoen maakte hij indruk door Girona verrassend naar een ticket voor de Champions League te loodsen.

Dit seizoen verloopt echter moeilijker voor de Catalaanse club. Girona strijdt momenteel tegen degradatie en staat slechts net boven de gevarenzone.

Ajax hoopt met de komst van Míchel opnieuw stabiliteit te brengen na een woelig seizoen. De club begon het jaar nog met John Heitinga als hoofdcoach, maar die werd na tegenvallende resultaten ontslagen. Nadien nam Óscar García tijdelijk over van Fred Grim.

Met Míchel denkt Ajax nu een coach binnen te halen die aantrekkelijk voetbal koppelt aan duidelijke resultaten.

 Speeldag 34
Heracles Heracles 17/05 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 17/05 NAC NAC
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 17/05 Excelsior Excelsior
NEC NEC 17/05 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
FC Volendam FC Volendam 17/05 Telstar Telstar
Utrecht Utrecht 17/05 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 17/05 FC Twente FC Twente
Zwolle Zwolle 17/05 Feyenoord Feyenoord
Heerenveen Heerenveen 17/05 Ajax Ajax

