Johan Walckiers
KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."
De druk staat zondag vol op de ketel in het Lotto Park, waar Anderlecht na de verloren bekerfinale opnieuw aan de bak moet. En net op dat moment komt KV Mechelen op bezoek, een tegenstander die wel eens optimaal zou kunnen profiteren van de wankele situatie bij paars-wit.

Na 120 minuten slopende bekerfinale tegen Union zit Anderlecht niet alleen fysiek door zijn krachten, maar ook mentaal in een moeilijke fase. De ontgoocheling is groot en de nasleep van die nederlaag blijft nazinderen. Dat ziet ook voormalig Mechelaar Jordi Vanlerberghe. “Zowel fysiek als mentaal speelt dat zeker mee. Dat is absoluut een voordeel voor KV Mechelen", klinkt het in GvA.

De Brusselaars ogen bovendien al langer kwetsbaar. Volgens Nikola Storm liggen er kansen voor Malinwa. “Anderlecht is kwetsbaar. Dit kan dé wedstrijd zijn waarin KV nog iets kan rapen met het oog op Europa.”

KV Mechelen gelooft in kansen tegen Anderlecht

Hoewel de resultaten van KV Mechelen in de Champions’ Play-offs niet meteen indrukwekkend zijn, leeft binnen de club het geloof dat er net nu iets mogelijk is. De sleutel? Negentig minuten scherpte en discipline. “Elke ploeg is haalbaar om tegen te winnen, maar dan mogen we geen domme doelpunten meer weggeven”, klinkt het bij Fred Vanderbiest.

Steven Defour ziet zelfs een uitgelezen kans voor KV Mechelen om een gouden zaak te doen. “Ze hebben dit seizoen al getoond dat ze het topploegen moeilijk kunnen maken. Waarom dan nu niet? Anderlecht is misschien wel de meest haalbare tegenstander die nog op het programma staat.”

De omstandigheden lijken alleszins in het voordeel van Malinwa te spelen. De sfeer in het Lotto Park dreigt na de bekerkater bijzonder gespannen te worden. Als Anderlecht niet meteen overtuigt, is de kans groot dat het publiek zich tegen de eigen ploeg keert. En net dat kan voor twijfel zorgen bij de spelers. "Maar als het kot in brand staat, staat Anderlecht meestal recht", zei Fred Vanderbiest ons nog deze week.

Voor Anderlecht staat er nochtans bijzonder veel op het spel. De vierde plaats – en dus Europees voetbal – moet absoluut veiliggesteld worden. Maar net die druk, gecombineerd met vermoeidheid en onzekerheid, kan hen zuur opbreken.

KV Mechelen ruikt bloed. En als alles samenvalt, zou Malinwa Anderlecht wel eens nog dieper de put kunnen induwen in een cruciale fase van het seizoen.

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

