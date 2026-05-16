Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

Christos Tzolis blijft week na week indruk maken bij Club Brugge en dat is ook de Europese top niet ontgaan. De Griekse winger speelt opnieuw een ijzersterk seizoen en lijkt zich stilaan klaar te maken voor een absolute toptransfer.

Met indrukwekkende cijfers blijft Tzolis de Jupiler Pro League domineren. De flankaanvaller zit dit seizoen al aan 19 doelpunten en 24 assists in alle competities en groeide in de Champions’ Play-offs opnieuw uit tot dé grote uitblinker van blauw-zwart.

Vooral zijn prestaties in de titelstrijd springen in het oog. In amper zeven play-offwedstrijden was Tzolis al goed voor vijf goals en vijf assists. Daarmee blijft hij zowat elke wedstrijd beslissend voor de ploeg van Ivan Leko.

Topclubs staan in de rij

Zijn sterke vorm heeft intussen ook verschillende Europese topclubs wakker geschud. Volgens Het Nieuwsblad volgen onder meer Manchester United , Juventus en Aston Villa de situatie van de Griekse international op de voet.

Die interesse komt niet uit het niets. Ook vorige zomer stond Tzolis al op de radar van verschillende buitenlandse clubs. Atalanta, Sporting, AS Roma en Bologna informeerden toen al naar zijn situatie. Crystal Palace was zelfs bereid zijn om meer dan 30 miljoen euro neer te tellen.

Club Brugge hield de deur toen nog gesloten, maar komende zomer lijkt een transfer veel realistischer te worden. Binnen de club leeft het gevoel dat Tzolis zijn volledige cyclus in Brugge heeft afgewerkt en klaar is voor een stap hogerop.



Duurste uitgaande transfer ooit

Bovendien hoeft Club financieel geen toegevingen te doen. De Belgische topclub staat stevig genoeg om enkel mee te werken aan een absolute topdeal. Daardoor lijkt het niet uitgesloten dat Tzolis straks de duurste uitgaande transfer uit de Belgische competitie ooit wordt.

Met zijn combinatie van snelheid, techniek, goals en assists heeft de Griek zich in ieder geval definitief op de radar van Europa gespeeld. De komende weken zouden wel eens beslissend kunnen worden voor zijn toekomst.