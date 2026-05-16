Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"
Word fan van België! 2632

Jorthy Mokio heeft besloten van sportieve nationaliteit te veranderen en te kiezen voor de Democratische Republiek Congo. Op die keuze kwam Rudi Garcia vrijdag terug tijdens de persconferentie.

Bij de Rode Duivels was het een van de grote aankondigingen vlak voor het WK 2026: Jorthy Mokio heeft besloten van sportnationaliteit te veranderen en te kiezen voor de Democratische Republiek Congo.

Een onderwerp waar Rudi Garcia vrijdag tijdens de persconferentie in het Proximus Basecamp in Tubeke op inging, enkele minuten nadat hij de lijst met 26 geselecteerde Rode Duivels had bekendgemaakt.

“We moeten ieders keuze respecteren. We zitten niet in het leven van de spelers om hun keuzes te maken, noch in hun cultuur, hun opvoeding en hun geschiedenis. Ik zou zeggen dat het enige goede is dat deze beslissing vóór de lijst met 26 is genomen.”

Rudi Garcia roept op om de keuze van Jorthy Mokio te respecteren

“Het zou problematischer zijn geweest als die erna was genomen. We moeten gewoon de keuze respecteren van wie beslist om niet voor België te spelen, net zoals we de keuze van Matias (Fernandez-Pardo) waarderen om eerder voor België te spelen dan voor Spanje.”

Onder een lange lijst met dubbelnationalen die de voorbije twaalf maanden voor de Leopards kozen, zou Jorthy Mokio volgens de plaatselijke journalist Jolga Luvundisakio meteen worden opgeroepen door Sébastien Desabre voor het WK 2026. De officiële selectie van DR Congo wordt naar verwachting maandag bekendgemaakt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Jorthy Mokio

Meer nieuws

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

11:30
Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"

Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"

10:30
En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend Opinie

En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend

09:30
6
Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

10:00
5
Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

07:40
3
KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

09:00
2
Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

08:30
Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

08:00
3
Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

07:20
5
Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

06:30
5
'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

06:00
1
Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup Naast de fiets

Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup

23:00
Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

22:37
7
Deze drie grote blunders kostten Anderlecht de winst in de bekerfinale

Deze drie grote blunders kostten Anderlecht de winst in de bekerfinale

22:00
12
📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

19:00
13
'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

21:30
"We spelen voor de toekomst van de club"

"We spelen voor de toekomst van de club"

21:15
6
De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

21:00
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

20:30
2
Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

20:00
2
📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

13:50
113
Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

14:39
10
📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

19:30
RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

19:09
19
Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

18:20
26
Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

18:00
Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

17:45
7
📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

17:30
Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

17:00
Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

16:30
Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

16:05
2
🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

15:57
9
Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

15:30
KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

15:15
📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

15:00
7
17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

12:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC Birger J. Birger J. over Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis JaKu JaKu over Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale Philipdesmet Philipdesmet over Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden" wilmabar123 wilmabar123 over Deze drie grote blunders kostten Anderlecht de winst in de bekerfinale Philipdesmet Philipdesmet over En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend Artevelde Artevelde over Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved