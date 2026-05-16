Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

Jorthy Mokio heeft besloten van sportieve nationaliteit te veranderen en te kiezen voor de Democratische Republiek Congo. Op die keuze kwam Rudi Garcia vrijdag terug tijdens de persconferentie.

Een onderwerp waar Rudi Garcia vrijdag tijdens de persconferentie in het Proximus Basecamp in Tubeke op inging, enkele minuten nadat hij de lijst met 26 geselecteerde Rode Duivels had bekendgemaakt.

“We moeten ieders keuze respecteren. We zitten niet in het leven van de spelers om hun keuzes te maken, noch in hun cultuur, hun opvoeding en hun geschiedenis. Ik zou zeggen dat het enige goede is dat deze beslissing vóór de lijst met 26 is genomen.”

“Het zou problematischer zijn geweest als die erna was genomen. We moeten gewoon de keuze respecteren van wie beslist om niet voor België te spelen, net zoals we de keuze van Matias (Fernandez-Pardo) waarderen om eerder voor België te spelen dan voor Spanje.”





Onder een lange lijst met dubbelnationalen die de voorbije twaalf maanden voor de Leopards kozen, zou Jorthy Mokio volgens de plaatselijke journalist Jolga Luvundisakio meteen worden opgeroepen door Sébastien Desabre voor het WK 2026. De officiële selectie van DR Congo wordt naar verwachting maandag bekendgemaakt.