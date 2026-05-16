"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

Aernout Van Lindt
Nog drie speeldagen staan er op het programma in de Champions' Play-offs. En dus is het stilaan alle hens aan dek, ook bij Club Brugge. Die kunnen tegen Union SG een geweldige stap richting titel zetten. Met een verrassing in doel.

Dani van den Heuvel staat naar alle waarschijnlijkheid opnieuw tussen de palen in de cruciale topper tegen Union Saint-Gilloise. Nochtans zijn Nordin Jackers en Simon Mignolet ondertussen ook opnieuw helemaal fit.

Volgens diverse bronnen zou coach Ivan Leko echter willen kiezen voor stabiliteit en op die manier dus Dani van den Heuvel laten staan in doel. En zo wordt het voor Simon Mignolet meer dan ooit afwachten of hij nog wel tot spelen komt.

Komt Simon Mignolet nog in actie voor Club Brugge?

Toen hij geblesseerd uitviel, was het meteen nog maar de vraag of we hem nog in actie zouden zien. Mignolet gaf aan dat hij na deze play-offs zou stoppen als doelman, waardoor hij nog drie kansen heeft om in actie te komen.

Als Club Brugge zou winnen van Union SG, dan is er een mogelijkheid dat ze op speeldag 9 al kampioen spelen en dan zou Mignolet misschien nog een galawedstrijd kunnen krijgen tegen KAA Gent. Maar in het andere geval? Afwachten of hij nog speelt.

Een blik in het hoofd van Big Si

Zelf wil hij uiteraard zeker nog spelen en dat gevoel leeft ook bij zijn entourage. Volgens zijn broer beseft Simon Mignolet nog niet helemaal dat het binnen een dikke week over en sluiten is. "Ik denk dat hij nu nog niet beseft dat het volgende week gedaan is. En dat hij het daar ook moeilijk mee zal hebben. Maar zomaar afscheid nemen zonder nog te spelen, dat is voor Simon geen optie", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Ook Ruud Vormer liet zich uit over de zaak: “Zoals ik hem ken, heeft hij er nog één keer alles aan gedaan om zo snel mogelijk weer fit te worden. Simon wil nog een rol van betekenis spelen. Ik had bij mijn afscheid wel het gevoel dat ik alles getoond had. Simon denkt zo niet. Voor hem is het énorm belangrijk om die paar wedstrijdjes nog te spelen."

