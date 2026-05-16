DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

Aernout Van Lindt
Het werd al verwacht, maar nu is het ook door de speler zelf bevestigd: Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona aan het einde van zijn contract deze zomer. De Pool maakte het nieuws zaterdag bekend in een bericht op zijn sociale media.

Bij FC Barcelona maakte Robert Lewandowski dit seizoen 18 goals in 44 wedstrijden. Daarmee had hij onvermijdelijk een groot aandeel in de landstitel in La Liga: 13 van die treffers vielen in de competitie. Toch heeft de Catalaanse club beslist om de Pool geen nieuw contract aan te bieden.

Robert Lewandowski vertrekt bij FC Barcelona

De spits is sinds 19 juli 2022 speler van de club. Hij kwam toen over van Bayern München voor 45 miljoen euro. Lewandowski verliet de Duitse grootmacht na maar liefst 375 wedstrijden en 344 doelpunten. In het shirt van Barça staat hij intussen aan 191 matchen en 119 goals.

FC Barcelona heeft dit seizoen nog twee competitiewedstrijden te spelen: eerst zondag thuis in het Camp Nou tegen Betis, en vervolgens volgende zaterdag op verplaatsing bij Valencia. Daarna is het definitief over en sluiten in Catalonië.

De woorden van Robert Lewandowski

"Na vier jaar vol uitdagingen en hard werk is het tijd om verder te gaan", schreef de speler zaterdagmiddag op zijn sociale media. "Ik vertrek met het gevoel dat de missie volbracht is. 4 seizoenen, 3 titels. Ik zal nooit de liefde vergeten die ik vanaf mijn eerste dagen van de supporters heb gekregen."

"Catalonië is mijn plek op aarde", voegde hij eraan toe. "Bedankt aan alle mensen die ik onderweg ben tegengekomen in deze vier mooie jaren. Een speciale dank aan voorzitter Laporta omdat hij me de kans gaf om het meest ongelooflijke hoofdstuk uit mijn carrière te beleven. Barça is terug waar het hoort te zijn. Visca el Barça. Visca Catalunya 💙❤️."

Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

