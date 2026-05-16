Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Aernout Van Lindt
Het worden interessante en drukke dagen voor Club Brugge en Union SG. Zondagavond staat er tussen beide ploegen een duel op het programma dat van cruciaal belang kan zijn in de titelstrijd. Bij blauw-zwart lijkt de druk het grootst te zijn.

Union SG pakte op donderdag zijn tweede Croky Cup in drie jaar. Bovendien is het ook de regerend landskampioen, waardoor er bij Union niet al te veel druk lijkt te zijn. De titel prolongeren? Uiteraard graag, maar het team heeft sowieso alweer een knap seizoen neergezet.

Een tweede plaats, een goede Champions League-campagne en de Croky Cup? Daar kan je mee thuiskomen. Voor Club Brugge is dat toch ietwat anders. Als zij de titel niet pakken, dan blijven ze achter met een titel op vier jaar.

Ivan Leko zal de druk van Bart Verhaeghe voelen volgens Hein Vanhaezebrouck

Union moet winnen om de titel nog te pakken, maar de druk ligt toch vooral bij Club Brugge dus? Dat vinden ook de analisten. Hein Vanhaezebrouck is formeel in Het Nieuwsblad over de zaak: "Voor Union moet eigenlijk niks, hè. Ze winnen wéér de beker, zijn wéér minstens tweede, staan wéér dicht bij de Champions League."

"Deze wedstrijd is toch vooral belangrijk voor Club. Union dat twee jaar op rij kampioen speelt, is voor hen uit den boze. Niet dat ze dan geld gaan tekortkomen, maar Bart Verhaeghe wil niet nóg eens zo’n nerveuze Champions League-kwalificatie meemaken. Hij heeft erop gehamerd dat het ‘van moeten’ is en Leko zal die druk ook al wel gevoeld hebben."

Doelstellingen niet gehaald als er geen titel volgt?

Franky Van der Elst pikte meteen in: "Vandaar dat hij een paar weken geleden zo kortaf was, na de zege tegen Gent. Omdat er binnenskamers iets gezegd was. Club moet inderdaad gewoon kampioen worden. Anders zit het maar aan één titel in vier jaar en dat is te weinig."

"Leko is binnengehaald om die titel binnen te halen en dus is het een mislukt seizoen als dat niet lukt." Zonder prijs zou het seizoen zeker niet geslaagd zijn, al is de top-24 halen van de Champions League wel een van de drie doelstellingen geweest dit seizoen. Al was dat natuurlijk ook deels onder Nicky Hayen ...

