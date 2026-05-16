Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

Royal Antwerp FC speelde op bezoek bij OH Leuven zijn laatste troeven uit als het nog iets wilde maken van deze Europe Play-offs. Het leverde echter een heel pijnlijke nederlaag op aan Den Dreef in Leuven. De laatste match van de coach?

Voor Royal Antwerp FC zit het seizoen erop. De laatste week kunnen er nog twee wedstrijden gespeeld en gewonnen worden, maar die kunnen niets meer opleveren voor The Great Old. Het Europees ticket is vervlogen.

"ik denk niet dat Europees voetbal goed zou zijn voor Antwerp, het wordt al moeilijk genoeg", gaf Filip Joos meteen aan bij 90 Minutes over de nasleep van de vorige wedstrijden van The Great Old - met onder meer een gemiste elfmeter van Hairemans.

Heeft Joseph Oosting zijn laatste wedstrijd voor Antwerp gecoacht?

“Oosting buiten”, weerklonk het dan weer vanuit het uitvak in Leuven, zowel tijdens de wedstrijd als na het laatste fluitsignaal. De boodschap richting coach Joseph Oosting was duidelijk en hard en ook binnen het bestuur is het aangekomen.

De coach zelf was zich na de wedstrijd nog van geen kwaad bewust, maar er zouden de komende dagen volgens Het Nieuwsblad alvast een aantal gesprekken gepland staan met ook coach Joseph Oosting onder meer.

Is het nu al einde verhaal voor Oosting bij Royal Antwerp FC?

Het gevolg zou kunnen zijn dat er een bliksemontslag kan komen voor Oosting bij Antwerp. Volgens de krant zou het zomaar kunnen dat dinsdag een andere coach de wedstrijd van The Great Old tegen KRC Genk zou moeten leiden.



Oosting ligt nog tot juni 2028 onder contract, maar de kans dat hij dat contract zal uitdoen is niet meteen groot op dit moment. En dan is de vraag of het veel zin heeft om tot deze zomer te wachten om uit elkaar te gaan, dan wel nu al voor een schrikeffect te zorgen en te gaan bouwen aan het nieuwe seizoen. Met vijf nederlagen in acht wedstrijden is het Europees ticket nooit écht dichtbij gekomen voor Oosting, en dat was het doel dit seizoen toch.