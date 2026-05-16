Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Schotse competitie stond er op zaterdagnamiddag een rechtstreeks duel om de titel op het programma. Celtic Glasgow ontving Hearts met één boodschap: winnen. Anders kregen we een sprookje van de zusterclub van Union SG.

Hearts stond een groot deel van de competitie op kop in de rangschikking, maar Celtic Glasgown - en lange tijd ook Rangers - bleven aanhaken. Uiteindelijk zou alles moeten beslist worden op de 38e en laatste speeldag in een rechtstreeks duel tussen Celtic en Hearts.

De bezoekers hadden genoeg aan een gelijkspel, Celtic moest winnen om de titel in Glasgow te houden. Het is ondertussen al meer dan veertig jaar geleden dat er met Aberdeen nog eens een team van buiten Glasgow de titel pakte.

Shankland lijkt het sprookje te gaan waarmaken voor Hearts

Hearts had in 1986 al eens bijna het sprookje gerealiseerd, maar toen liep het op de slotspeeldag nog verkeerd tegen Dundee United, waardoor Celtic alsnog de titel pakte. Dat wilde de zusterclub van Union SG deze keer niet opnieuw tegenkomen.



In de eerste helft was Celtic de betere ploeg. Het eiste het balbezit op en dreef de bezoekers vaak naar achteren. Toch was het Hearts dat op voorsprong kwam. Ex-Beerschotspeler Shankland leek zijn team op weg te zetten naar de titel.

Celtic gaat er nog op en over en zorgt zo voor de ultieme comeback voor de titel

Enkele minuten later gingen we echter al met 1-1 naar de rust, door een gelijkmaker vanop de stip van Arne Engels - ook die kennen we uiteraard nog. Op naar een nagelbijter en een erg boeiende tweede helft dus?

Tot vijf minuten voor het einde van de wedstrijd leek er geen vuiltje aan de hand, maar het venijn zat wel degelijk in de staart. Maeda kon op aangeven van Osmand voor de verlossing zorgen, Osmand maakte in minuut 98 zelfs nog de 3-1. Voor Hearts blijft het zo wachten op een nieuwe titel - de laatste dateert al van 1960. Celtic pakt zijn 56e titel en steekt zo Rangers (55) opnieuw de loef af.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Celtic Glasgow

Meer nieuws

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

18:30
LIVE: Standard en Genk gaan op zoek naar doelpunten Live

LIVE: Standard en Genk gaan op zoek naar doelpunten

18:23
"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

17:45
1
Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

18:00
Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

16:00
Pep Guardiola reageert op mogelijk einde bij Manchester City: poort nog meer open voor Vincent Kompany?

Pep Guardiola reageert op mogelijk einde bij Manchester City: poort nog meer open voor Vincent Kompany?

17:30
'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

17:00
🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

16:30
Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

13:30
1
Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

15:00
DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

14:30
Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

14:00
7
"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

13:00
4
Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

10:00
6
Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

11:30
3
Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

12:00
1
Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

11:00
Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"

Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"

10:30
3
Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

08:00
6
KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

09:00
5
En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend Opinie

En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend

09:30
6
Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

08:30
Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

07:40
11
'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

06:00
2
Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

07:20
7
Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

06:30
12
📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

19:30
Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup Naast de fiets

Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup

23:00
Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

22:37
7
Deze drie grote blunders kostten Anderlecht de winst in de bekerfinale

Deze drie grote blunders kostten Anderlecht de winst in de bekerfinale

22:00
15
'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

21:30
"We spelen voor de toekomst van de club"

"We spelen voor de toekomst van de club"

21:15
7
De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

21:00
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

20:30
2
Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

20:00
5
RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

19:09
19

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA - Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Piereke. Piereke. over Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen? zimbo zimbo over Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union Piereke. Piereke. over Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel' FCB vo altijd FCB vo altijd over Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten arteveldestad arteveldestad over DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting JaKu JaKu over 'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels' Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - KRC Genk: 0-0 Mike59 Mike59 over "Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet Christophe De Geyter Christophe De Geyter over "Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved