In de Schotse competitie stond er op zaterdagnamiddag een rechtstreeks duel om de titel op het programma. Celtic Glasgow ontving Hearts met één boodschap: winnen. Anders kregen we een sprookje van de zusterclub van Union SG.

Hearts stond een groot deel van de competitie op kop in de rangschikking, maar Celtic Glasgown - en lange tijd ook Rangers - bleven aanhaken. Uiteindelijk zou alles moeten beslist worden op de 38e en laatste speeldag in een rechtstreeks duel tussen Celtic en Hearts.

De bezoekers hadden genoeg aan een gelijkspel, Celtic moest winnen om de titel in Glasgow te houden. Het is ondertussen al meer dan veertig jaar geleden dat er met Aberdeen nog eens een team van buiten Glasgow de titel pakte.

Shankland lijkt het sprookje te gaan waarmaken voor Hearts

Hearts had in 1986 al eens bijna het sprookje gerealiseerd, maar toen liep het op de slotspeeldag nog verkeerd tegen Dundee United, waardoor Celtic alsnog de titel pakte. Dat wilde de zusterclub van Union SG deze keer niet opnieuw tegenkomen.







In de eerste helft was Celtic de betere ploeg. Het eiste het balbezit op en dreef de bezoekers vaak naar achteren. Toch was het Hearts dat op voorsprong kwam. Ex-Beerschotspeler Shankland leek zijn team op weg te zetten naar de titel.

Celtic gaat er nog op en over en zorgt zo voor de ultieme comeback voor de titel

Enkele minuten later gingen we echter al met 1-1 naar de rust, door een gelijkmaker vanop de stip van Arne Engels - ook die kennen we uiteraard nog. Op naar een nagelbijter en een erg boeiende tweede helft dus?

Tot vijf minuten voor het einde van de wedstrijd leek er geen vuiltje aan de hand, maar het venijn zat wel degelijk in de staart. Maeda kon op aangeven van Osmand voor de verlossing zorgen, Osmand maakte in minuut 98 zelfs nog de 3-1. Voor Hearts blijft het zo wachten op een nieuwe titel - de laatste dateert al van 1960. Celtic pakt zijn 56e titel en steekt zo Rangers (55) opnieuw de loef af.