Aernout Van Lindt
Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel
Club Brugge en Union SG gaan op zondagavond met elkaar in de clinch voor een levensbelangrijk duel, waarbij de titel mogelijk op het spel staat. Ook de strijd om de vierde plaats blijft echter van enorm groot belang. Welke impact had de bekerfinale?

Binnen maximaal acht dagen weten we wie de titel pakt in de Champions' Play-offs. En ook voor de andere ploegen staat er toch nog wel wat op het spel. Enkel STVV weet nu al waar ze aan toe zijn, de vijf andere ploegen hebben nog véél om voor te spelen.

Door de bekerwinst voor Union SG is er veel duidelijk geworden over de Europese tickets. Vooral STVV is op de derde plaats zeer blij, want zij hebben nu al zeker een Europese League Phase beet door hun eindrangschikking.

Union SG en Club Brugge trekken de Champions League in, al is de vraag wie eerste en wie tweede gaat worden. In het slechtste geval is er voor het nummer twee dus ook sowieso de League Phase van de Europa League dat op hen ligt te wachten.

  • Kampioen: Champions League (league phase): Club Brugge of Union SG
  • Tweede: Champions League (derde voorronde): Club Brugge of Union SG
  • Derde: Europa League (play-offs): STVV
  • Vierde: Europa League (tweede voorronde): RSC Anderlecht, KAA Gent of KV Mechelen
  • Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde): RSC Anderlecht, KAA Gent, KV Mechelen, KRC Genk, Standard, Charleroi of Westerlo 

Het duel van zondag wordt sowieso van enorm belang, gezien de huidige stand in de Champions' Play-offs. Als Club Brugge wint, dan komen ze liefst vier punten voor op Union SG en hebben ze aan een overwinning in Mechelen of thuis tegen Gent genoeg om de titel te pakken.

Bij een gelijkspel blijft het verschil één puntje en dan heeft Club Brugge evenveel punten nodig op de laatste twee speeldagen als Union. In het geval dat Club Brugge 3 op 6 zou pakken en Union SG 4 op 6 tegen Gent (uit) en Anderlecht (thuis), gaat de titel op basis van de halve puntjes naar Union.

Strijd om de titel ... en om plaats vier

Bij een overwinning van Union SG komen zij opnieuw twee punten voor in de stand en hebben ze aan 4 op 6 in de laatste twee wedstrijden altijd genoeg. Voor STVV staat de komende drie speeldagen niets meer op het spel. Toch zullen ook de wedstrijden van STVV onder de loep genomen worden.

Zij spelen nog tegen KAA Gent (thuis), Anderlecht (uit) en KV Mechelen (thuis). Die drie teams kunnen nog volop spelen voor de vierde en vijfde plaats - met het duel tussen Anderlecht en Mechelen zaterdagavond als eerste primordiale duel wat dat betreft.

Strijd om Europees voetbal blijft stevig

Ook het nummer vijf mag nog dromen van Europees voetbal, zij het via de barrages tegen de winnaar van de Europe Play-offs. Daarover kan na het duel tussen Standard en Genk opnieuw veel meer duidelijkheid komen dit weekend.

Anderlecht speelt nog tegen KV Mechelen (thuis), STVV (thuis) en Union SG (uit), KAA Gent neemt het nog op tegen STVV (uit), Union SG (thuis) en Club Brugge (uit) en KV Mechelen speelt nog tegen Anderlecht (uit), Club Brugge (thuis) en STVV (uit). 

In de laatste poll die we lanceerden was Club Brugge de grote favoriet om de titel te pakken. Zij kregen 65 procent van de stemmen achter zich. Heeft de bekerfinale en het extra vertrouwen voor Union SG daar iets aan kunnen veranderen? En wat met de vierde plaats? Wij vragen het zoals elke week aan u!

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Club Brugge Club Brugge 7 50 6 0 1 20-7 13 V W W W W
2. Union SG Union SG 7 49 5 1 1 11-4 7 W G W V W
3. STVV STVV 7 39 3 1 3 9-7 2 G W W W V
4. Anderlecht Anderlecht 7 29 2 1 4 10-15 -5 W V V V G
5. KAA Gent KAA Gent 7 27 0 4 3 3-8 -5 G G V V G
6. KV Mechelen KV Mechelen 7 27 1 1 5 5-17 -12 V V V W V

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 20:45 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

