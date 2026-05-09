'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Vincent Janssen gaat Antwerp FC op het einde van het seizoen verlaten. De 31-jarige aanvaller wil héél graag in Deurne-Noord blijven, maar heeft nog geen akkoord gevonden met de club. En nu zijn er toch kapers op de kust om hem in huis te gaan halen.

De toekomst van Vincent Janssen is al langer voer voor discussie. We schreven eerder al dat zelfs het voetbalpensioen door de gedachten van de Nederlander aan het dwalen was. Uiteindelijk ging hij echter alsnog op zoek naar een nieuwe verbintenis om zijn voetbaltoekomst verder te zetten.

Janssen zelf maakte duidelijk dat hij heel graag bij Antwerp zou willen blijven, maar dan moesten hij en The Great Old er natuurlijk wel samen kunnen uitkomen. En daar is voorlopig verre van sprake, want beide partijen komen er maar niet uit samen.

De 31-jarige Nederlander was bereid om in te leveren, maar het voorstel van Antwerp bleek ruim onvoldoende. En dus moet Antwerp ofwel een flinke scheut toevoegen aan zijn voorstel, ofwel Janssen zien vertrekken deze zomer.

Het contract van Janssen loopt namelijk af en dus kan de 22-voudig Nederlands international na het seizoen transfervrij worden opgepikt. Rest de vraag: waarheen? Onder meer opties uit Nederland en België zouden zeker worden bekeken.

Bij Antwerp willen ze nog altijd met hem door en willen ze hem een nieuw contract voor twee jaar geven, maar de vraag is of ze er qua looneisen nog kunnen uitkomen. Ondertussen zijn er alvast een aantal concrete aanbiedingen op komst voor de aanvaller van The Great Old.

Zowel vanuit de Verenigde Staten als Saudi-Arabië geniet de topschutter van RAFC interesse. De contacten lopen, weet Gazet van Antwerpen te melden zaterdagmorgen. Dat kan de gesprekken met Antwerp zelf natuurlijk bemoeilijken. Ook coach Oosting sprak op zijn persconferentie over de moeilijke situatie met en rond Janssen en ook hij lijkt te hopen op een nieuwe verbintenis op De Bosuil.

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

