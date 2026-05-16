Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea
Pep Guardiola heeft het voor elkaar gebracht en heeft een 20e trofee gepakt met Manchester City. De Citizens wonnen vandaag de FA Cup na een 1-0-zege tegen Chelsea. Antoine Semenyo maakte het verschil met een schitterende hakbal.
City aasde op zijn tweede trofee van het seizoen, nadat het eerder al de League Cup op zak gestoken had. Tegenstander Chelsea wilde zijn grijze seizoen in de Premier League opfleuren, maar dat lukt uiteindelijk niet.
Het was geen hoogstaande finale tussen de twee Engelse topclubs. City dreigde voor de rust via Haaland, maar het doelpunt van de Noor werd afgekeurd voor buitenspel. Als hij dan onside stond, zat Chelsea-doelman Sánchez ertussen.
We gingen rusten met 0-0, maar kregen weinig beterschap na de pauze. Tot Antoine Semenyo 20 minuten voor tijd toverde. De Ghanees hakte de bal schitterend binnen op voorzet van Haaland: 1-0. Chelsea kon niet meer reageren en blijft met lege handen achter. Jérémy Doky stond de hele wedstrijd op het veld voor City, dat nu ook nog op de Premier League mikt.
Pep Guardiola kan dit weekend zijn 20e trofee als trainer van Manchester City pakken. De Sky Blues nemen het in de finale van de FA Cup op tegen Chelsea. "19 prijzen winnen en in 10 jaar tijd voor een 20e strijden, dat is eerlijk gezegd niet slecht", reageerde de coach, voordat hij vragen kreeg over zijn toekomst.
"Of dit mijn laatste wedstrijd op Wembley is met Manchester City? Absoluut niet. Ik heb nog een jaar contract", klonk het. De Spaanse tacticus ligt inderdaad nog vast tot juni 2027. De fysical coach van Manchester City, Lorenzo Buenaventura, die al meer dan 15 jaar met Pep Guardiola samenwerkt, zou de club aan het einde van het seizoen verlaten.
Pep Guardiola stopt nog niet deze zomer bij Manchester City
Ook keeperstrainer Xabi Mancisidor zou na het aflopen van zijn contract deze zomer vertrekken. Die mogelijke exits zorgen opnieuw voor twijfels over de toekomst van Pep Guardiola bij Manchester City. Voorlopig heeft Pep Guardiola in elk geval geen vertrek aangekondigd.
Hij kan dus gewoon zijn laatste contractjaar uitdoen en mogelijk pas na het seizoen 2026-2027 vertrekken. In de komende weken zou er alvast meer duidelijkheid moeten komen over de toekomst van de Spaanse trainer bij Manchester City. Het zou ook de deur kunnen openzetten voor Vincent Kompany als die volgend jaar nog wat prijzen pakt met Bayern München. Guardiola gaf al aan zelf zijn opvolger te willen zoeken en/of kiezen.
Een bijzonder belangrijk seizoenseinde voor Manchester City
Manchester City speelt dit seizoen nog maar drie wedstrijden. Zaterdag om 16u00 is er de FA Cup-finale tegen Chelsea, gevolgd door twee competitiewedstrijden: eerst tegen Bournemouth op dinsdag 19 mei en tot slot tegen Aston Villa op zondag 24 mei.
Pep Guardiola kan in deze slotfase nog twee prijzen winnen met Manchester City (Premier League en FA Cup). De club heeft dit seizoen al een trofee op zak met de League Cup, die in maart werd gewonnen. Een treble blijft dus nog altijd mogelijk.
