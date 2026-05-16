STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 1 reacties
STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 514

Het is officieel. Sint-Truiden speelt volgend seizoen Europees. Het kreeg daar zekerheid over door de bekerzege van Union. STVV hoopt in het eigen Stayen te kunnen aantreden in Europa, maar houdt ook een optie achter de hand.

STVV draait een schitterend seizoen. De mannen van Wouter Vrancken vertoefden zowat het hele reguliere seizoen in de top zes en plaatsten zich als derde comfortabel voor de Champion's Play-offs.

Union help STVV Europa in

Net voor en in de eerste twee duels van de play-offs liep het minder, maar STVV herpakte zich daarna met drie zeges op een rij. De Limburgers wonnen onder meer van Union, na een fel en gecontesteerd duel. Na de wedstrijd werd nog stevig over en weer geprikt, maar het was uitgerekend Union dat STVV deze week aan Europees voetbal hielp door de beker te winnen.

STVV is zeker van de play-offs van de Europa League. Om dat Europese avontuur voor te bereiden, treft het nu al enkele nodige voorbereidingen. Dat verklapt brand manager Bert Stas aan Sporza. "We zijn heel erg bezig met het voorbereiden van Europese verplaatsingen", vertelt hij. "Zo gaan we binnenkort op bezoek bij Cercle Brugge om te kijken hoe zij de dingen aangepakt hebben."

De Europese plannen van STVV liggen klaar

"Ook het stadion moet nog verbouwd worden", voegt hij toe. "Er komt dus nog veel op ons af. Het is een mix van feestvreugde en heel hard werken." STVV moet zijn stadion aanpassen aan de regels van de UEFA. "De plannen liggen klaar", zegt Stas daarover.

"De zitjes van Tribune Noord moesten aangepast worden, er moesten tourniquets geïnstalleerd worden, net als een nieuwe dug-out, een herintekening van de perszaal en ook een nieuw bezoekersvak in Tribune Oost."

Leuven is het back-upplan

"Die plannen zijn er en zijn in regel met de wetten van UEFA. Maar we wachten nog op groen licht van de controleur." Toch houden ze in Limburg ook rekening met een worstcasescenario. "Het back-upplan in Leuven is er, maar we hebben al het mogelijke gedaan om het hier te laten plaatsvinden. Het is nog niet 100% zeker, maar naar ons aanvoelen is ons plan in lijn met wat er verwacht wordt."

Intertoto Cup

STVV was voor het laatst in Europa actief in het seizoen 2003/04. Het speelde toen in de tweede ronde van de toenmalige Intertoto Cup tegen het Kazachse FC Tobol. Dat werd geen succes. STVV verloor thuis met 0-2 en op verplaatsing met 1-0. Wordt het volgende Europese avontuur een groter succes?

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
STVV

Meer nieuws

LIVE: Goal Gent afgekeurd en doelpuntenmaker vraagt zelf om vervanging Live

LIVE: Goal Gent afgekeurd en doelpuntenmaker vraagt zelf om vervanging

21:13
Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

21:20
🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

21:08
Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

20:34
Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

20:23
'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

19:59
🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

19:10
Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

18:50
DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

18:30
2
Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

18:00
"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

17:45
1
'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

17:00
2
Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

16:00
🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

16:30
Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

15:30
2
"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

13:00
4
Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

15:00
1
DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

14:30
Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

14:00
19
Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

13:30
3
Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

12:00
1
Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

11:30
3
Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

11:00
Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"

Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"

10:30
3
Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

10:00
8
En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend Opinie

En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend

09:30
6
KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

09:00
6
Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

08:30
Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

08:00
6
Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

07:20
7
Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

07:40
11
Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

06:30
13
'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

06:00
2
Deze drie grote blunders kostten Anderlecht de winst in de bekerfinale

Deze drie grote blunders kostten Anderlecht de winst in de bekerfinale

22:00
15
Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup Naast de fiets

Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup

23:00
Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

22:37
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 0-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Buffalo Gantoise Buffalo Gantoise over STVV - KAA Gent: 0-0 Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen" filip hendrix filip hendrix over Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel' GOTT GOTT over STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - KRC Genk: 0-0 rinus michels rinus michels over DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland Mike59 Mike59 over Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis TatstOn TatstOn over Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf" TatstOn TatstOn over Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK Venom#13 Venom#13 over Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved