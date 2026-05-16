STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

Het is officieel. Sint-Truiden speelt volgend seizoen Europees. Het kreeg daar zekerheid over door de bekerzege van Union. STVV hoopt in het eigen Stayen te kunnen aantreden in Europa, maar houdt ook een optie achter de hand.

STVV draait een schitterend seizoen. De mannen van Wouter Vrancken vertoefden zowat het hele reguliere seizoen in de top zes en plaatsten zich als derde comfortabel voor de Champion's Play-offs.

Union help STVV Europa in

Net voor en in de eerste twee duels van de play-offs liep het minder, maar STVV herpakte zich daarna met drie zeges op een rij. De Limburgers wonnen onder meer van Union, na een fel en gecontesteerd duel. Na de wedstrijd werd nog stevig over en weer geprikt, maar het was uitgerekend Union dat STVV deze week aan Europees voetbal hielp door de beker te winnen.

STVV is zeker van de play-offs van de Europa League. Om dat Europese avontuur voor te bereiden, treft het nu al enkele nodige voorbereidingen. Dat verklapt brand manager Bert Stas aan Sporza. "We zijn heel erg bezig met het voorbereiden van Europese verplaatsingen", vertelt hij. "Zo gaan we binnenkort op bezoek bij Cercle Brugge om te kijken hoe zij de dingen aangepakt hebben."

De Europese plannen van STVV liggen klaar

"Ook het stadion moet nog verbouwd worden", voegt hij toe. "Er komt dus nog veel op ons af. Het is een mix van feestvreugde en heel hard werken." STVV moet zijn stadion aanpassen aan de regels van de UEFA. "De plannen liggen klaar", zegt Stas daarover.



"De zitjes van Tribune Noord moesten aangepast worden, er moesten tourniquets geïnstalleerd worden, net als een nieuwe dug-out, een herintekening van de perszaal en ook een nieuw bezoekersvak in Tribune Oost."

Leuven is het back-upplan

"Die plannen zijn er en zijn in regel met de wetten van UEFA. Maar we wachten nog op groen licht van de controleur." Toch houden ze in Limburg ook rekening met een worstcasescenario. "Het back-upplan in Leuven is er, maar we hebben al het mogelijke gedaan om het hier te laten plaatsvinden. Het is nog niet 100% zeker, maar naar ons aanvoelen is ons plan in lijn met wat er verwacht wordt."





Intertoto Cup

STVV was voor het laatst in Europa actief in het seizoen 2003/04. Het speelde toen in de tweede ronde van de toenmalige Intertoto Cup tegen het Kazachse FC Tobol. Dat werd geen succes. STVV verloor thuis met 0-2 en op verplaatsing met 1-0. Wordt het volgende Europese avontuur een groter succes?