Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Alles bij elkaar werd het een aangename 0-0 tussen Standard en Genk zaterdag. De twee leiders in de Europe Play-offs hadden elk hun kansen, maar het ontbrak aan scherpte in de afwerking. En zo is KVC Westerlo enigszins de lachende derde. Er komt nog een pittige week aan met oog op Europa.

Het was een belangrijke afspraak zaterdagavond op Sclessin. Standard nam het op tegen Racing Genk in een duel tussen de twee leiders in de Europe Play-Offs. Vincent Euvrard kon uiteindelijk toch rekenen op Marlon Fossey, maar niet op Casper Nielsen, die zelfs niet op het wedstrijdblad stond.

Marco Ilaimaharitra verving hem, Dennis Ayensa kreeg de voorkeur op Timothé Nkada in de basiself en ook de jonge Jordi Makiese (2009) zat in de selectie. Bij Racing Genk ontbraken Konstantinos Karetsas, Daan Heymans en Yaimar Medina. Die eerste twee raakten niet fit, ondanks goede hoop van Nicky Hayen.

Sclessin aardig gevuld voor pittig treffen tussen Standard en Genk

Voor iets meer dan 16.000 supporters, dubbel zoveel als bij de start van de Europe Play-offs maar nog altijd niet uitverkocht, probeerde Standard meteen de match in handen te nemen en druk te zetten op de Genkse defensie, onder meer met hoge pressing van Abid, Saïd en Ayensa. Met dat trio aan de knoppen zorgen de Rouches ook voor hun eerste drie interessante momenten, maar scoren deden ze niet.

Aan de overkant vond Genk na een moeilijke eerste tien minuten stilaan meer oplossingen. De vrije man werd sneller gevonden en de bal geraakte vaker voor het doel van Epolo. Adedeji en Bibout worden echter afgeblokt, terwijl Mirisola het verschil maakt op een goede bal van Kayembe, maar zijn poging net voor de lijn zag gekeerd worden door Bates.





Twee keer groot gevaar voor Genk, maar geen goals voor de rust

In dat eerste halfuur is het dus om en om, en daarna krijgt Racing Genk de eerste enorme kans van de match. Ayumu Yokohama, net ingevallen voor de geblesseerde Adedeji-Sternberg, krult een right-footed shot dat op de paal van Epolo belandt. De bal botste vervolgens van dichtbij tegen Ito, die verrast was en niet kon afwerken.

Wetende dat het thuis en tegen de rechtstreekse concurrent is dat het een grote slag moet slaan in de strijd om plek zeven, koos Standard na de rust voor meer offensieve intenties. In de eerste vijf minuten van de tweede helft dwong Karamoko Brughmans al tot een redding met een kopbal op corner en vervolgens moest de jonge Limburgse doelman ook ingrijpen op een poging van Saïd (50e). De toon is gezet.

De druk op de Limburgse verdediging nam daarna alleen maar toe, onder meer via Adnane Abid die bleef uitpakken met individuele acties en het verschil probeerde te maken. Alleen ontbrak er bij zijn laatste handeling — voorzet, pass of schot — telkens een tikkeltje precisie, waardoor de acties uiteindelijk dood liepen.

Standard en Genk houden elkaar in evenwicht en blijven zij aan zij

In het laatste halfuur was het vooral Standard dat het spel controleerde, terwijl Genk via snelle omschakelingen probeerde toe te slaan tegen de Luikenaars. Die laatste kwamen tot meerdere interessante bewegingen, onder meer via Mortensen op links, maar zonder succes. Dat bleek ook uit de misser van Saïd, nochtans goed geplaatst rond de penaltystip.

Een fase die best symbool stond voor dit duel tussen twee ploegen die (mooi) voetbal brachten, met snelle combinaties, en die lange tijd met controle speelden voor ze meer risico namen. Standard kon het verschil niet maken, ondanks de late voorzetten van Mortensen. Genk evenmin: Epolo duwde tien minuten voor tijd nog een afgeweken, gevaarlijke poging van Kayembe weg (0-0).

Een puntendeling en status quo dus tussen de Luikenaars en de Limburgers aan de top van deze Europe Play-offs. Van die brilscore profiteerde Westerlo om tot op één punt van het leidersduo te naderen, terwijl Standard dinsdagavond naar de Kempen trekt. Met nog twee speeldagen te gaan lijkt het nog maar om drie ploegen te draaien die aanspraak kunnen maken op die Europese barrage en het bijhorend Europees ticket.