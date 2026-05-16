'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Het WK staat nu echt voor de deur. Duitsland hoopt na twee mindere edities nog eens te schitteren. Het kan daarvoor mogelijk rekenen op ... Manuel Neuer. Jawel.

Neuer is er 40 ondertussen, maar is nog altijd de nummer één van Bayern München. Daarmee pakte hij dit seizoen nog maar eens de Bundesliga-titel. De doelman liet zich ook persoonlijk opmerken in de Champions League met glansprestaties tegen PSG en Real Madrid.

Neuer voerde "zeer goede" gesprekken met Nagelsmann

Bij Bayern gaat hij nu alvast nog één jaar door. Neuer verlengde zijn aflopende contract bij Der Rekordmeister tot midden 2027 en blijft dus op post. Vincent Kompany zal het graag horen. Maar ook Julian Nagelsmann mag nu mogelijk uitkijken naar een samenwerking met Neuer.

Volgens journalist Florian Plettenberg zou Neuer namelijk als eerste keeper naar het WK gaan voor Duitsland. Het sluitstuk zou dat besluit genomen hebben na "zeer goede" gesprekken met Nagelsmann en sportief directeur Rudi Völler.

Neuer won het WK in 2014

Dat zou een opmerkelijke terugkeer zijn voor Neuer bij Duitsland. Hij had op 21 augustus 2024 eigenlijk afscheid genomen van de Mannschaft nadat hij jarenlang de dienst had uitgemaakt. Neuer speelde in totaal al 124 interlands volgens Transfermarkt. In 2014 won hij als sterkhouder het WK.

De komst van Neuer zou ten koste gaan van Oliver Baumann van TSG Hoffenheim. Die leek als nummer één naar het WK te trekken, maar lijkt te moeten wijken voor een Duits icoon tussen de palen.

