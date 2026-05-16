Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

Aernout Van Lindt en Scott Crabbé vanuit Charleroi
Foto: © photonews

Westerlo deed dit weekend een uitstekende zaak door met 0-1 te winnen op het veld van Charleroi. De Zebra's werden in hun sterke periode aan het einde van de match afgestraft. En zo is er nog veel mogelijk voor De Kemphanen, maar ziet het er vies uit voor de Zebra's.

Standard - Genk, de finale van deze Europe Play-offs? Ja, maar vergeet niet dat daarvoor Charleroi en Westerlo bij winst op Mambourg naast de co-leiders konden komen. Gesterkt door drie zeges op rij bracht Mario Kohnen dezelfde elf tussen de lijnen als tegen Antwerp, met onder meer Patrick Pflücke op de bank. Aan de overkant posteerde Issame Charaï ook zijn vaste elf.

Een studieronde die maar blijft duren

Waar je spektakel mocht verwachten tussen twee vaak aanvallend ingestelde ploegen, viel de eerste helft erg tegen. Westerlo nam aanvankelijk het initiatief, met een erg hoog blok, maar zonder Charleroi echt in gevaar te brengen: behalve twee slappe ballen in de armen van Mohamed Koné hadden we niets te melden.

Sporting antwoordde met enkele interessante uitbraken van Kevin Van den Kerkhof en infiltraties van Yacine Titraoui, maar diens schoten gingen naast. De bezoekers werden net voor rust wel wat dreigender: Shunsuke Saito glipte in de zestien weg bij Mardochée Nzita, maar schoot helemaal naast. De eerste echte redding kwam vlak voor de pauze: Koné duwde een harde vrije trap van Dogucan Haspolat, die onder de lat leek te vliegen, uit zijn doel. Toch was de 0-0 bij de rust logisch.

Geen wissels bij de rust, maar wel tien minuten na de hervatting. De invalbeurten van Patrick Pflücke en Yassine Khalifi deden de thuisploeg deugd. Eerstgenoemde zat zelfs meteen dicht bij de openingstreffer. Een fase die hem nog nachtmerries kan bezorgen: de voorzet van Van den Kerkhof was perfect, maar de Duitser raakte de bal compleet verkeerd.

Charleroi dringt aan maar wordt afgestraft

Hetzelfde verhaal voor Khalifi enkele minuten later, op een goede voorzet van Jakob Romsaas in de zestien. Twee missers die wel bevestigden dat Sporting Charleroi eindelijk druk zette in de buurt van het doel van Westerlo. Dat leek bij de start van het slotkwartier te lonen, maar de heerlijke krul van Antoine Colassin ketste via de paal terug in het veld.

Op het moment dat de Zebra's door duwden... was het Westerlo dat op de counter de score opende. Arthur Piedfort voelde dat Aiham Ousou uitstapte op Nacho Ferri, dook perfect in de rug van de defensie en verschalkte Koné: 0-1, vijf minuten voor tijd.

Een doelpunt dat zwaar weegt in het klassement: Westerlo komt voorlopig opnieuw langszij Standard en Genk, Charleroi zal na vanavond sowieso meer dan de huidige drie punten achterstand hebben op de leider van de Europe Play-offs.

LIVE: Standard en Genk gaan op zoek naar doelpunten Live

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 20:45 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

