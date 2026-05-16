Pep Guardiola reageert op mogelijk einde bij Manchester City: poort nog meer open voor Vincent Kompany?

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Aan het einde van dit seizoen wordt er volop gespeculeerd over de toekomst van Pep Guardiola bij Manchester City. De Spaanse coach kreeg daarover vragen tijdens de persconferentie en gaf ook antwoord.

Pep Guardiola kan dit weekend zijn 20e trofee als trainer van Manchester City pakken. De Sky Blues nemen het in de finale van de FA Cup op tegen Chelsea. "19 prijzen winnen en in 10 jaar tijd voor een 20e strijden, dat is eerlijk gezegd niet slecht", reageerde de coach, voordat hij vragen kreeg over zijn toekomst.

"Of dit mijn laatste wedstrijd op Wembley is met Manchester City? Absoluut niet. Ik heb nog een jaar contract", klonk het. De Spaanse tacticus ligt inderdaad nog vast tot juni 2027. De fysical coach van Manchester City, Lorenzo Buenaventura, die al meer dan 15 jaar met Pep Guardiola samenwerkt, zou de club aan het einde van het seizoen verlaten.

Ook keeperstrainer Xabi Mancisidor zou na het aflopen van zijn contract deze zomer vertrekken. Die mogelijke exits zorgen opnieuw voor twijfels over de toekomst van Pep Guardiola bij Manchester City. Voorlopig heeft Pep Guardiola in elk geval geen vertrek aangekondigd.

Hij kan dus gewoon zijn laatste contractjaar uitdoen en mogelijk pas na het seizoen 2026-2027 vertrekken. In de komende weken zou er alvast meer duidelijkheid moeten komen over de toekomst van de Spaanse trainer bij Manchester City. Het zou ook de deur kunnen openzetten voor Vincent Kompany als die volgend jaar nog wat prijzen pakt met Bayern München. Guardiola gaf al aan zelf zijn opvolger te willen zoeken en/of kiezen.

Manchester City speelt dit seizoen nog maar drie wedstrijden. Zaterdag om 16u00 is er de FA Cup-finale tegen Chelsea, gevolgd door twee competitiewedstrijden: eerst tegen Bournemouth op dinsdag 19 mei en tot slot tegen Aston Villa op zondag 24 mei.

Pep Guardiola kan in deze slotfase nog twee prijzen winnen met Manchester City (Premier League en FA Cup). De club heeft dit seizoen al een trofee op zak met de League Cup, die in maart werd gewonnen. Een treble blijft dus nog altijd mogelijk. 

