Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

Miserie en spanning tegelijk troef bij Anderlecht voor de match tegen KV Mechelen. De supporters hadden vooraf al beslist geen sfeer te maken tijdens de laatste drie matchen van de competitie. Maar ze kunnen wel nog met hun eigen fouten 'lachen'.

Het gaat dan wel om groen lachen. Na de bekerfinale en de gigantische tifo die ze in het Koning Boudewijnstadion ontplooiden, werd er in heel het land met hen gelachen. Vooral door de historische concurrenten dan. Op de tifo stond immers een joekel van een schrijffout.

"Cup fighters" werd gespeld als "Cup Figthers". En laat een figth nu net een platte vijg zijn in het Engels. Uiteraard werden er heel wat memes en grapjes over gemaakt.

Verwijzing naar de schrijffout op de tifo donderdag

Voor de match tegen KV Mechelen hingen Mauves Army voor hun vak dan een spandoek op met "On saigne tellement des yeux qu'on ne sait plus écrire!" Letterlijk vertaald: "We bloeden zoveel uit de ogen dat we zelfs niet meer in staat zijn om te schrijven."

Dat is dan weer een steek naar het bestuur en de ploeg. De supporters willen hun steun niet meer betuigen na de zoveelste klap en vernedering. Ze gaan het seizoen afsluiten met tien jaar zonder prijs.

Historisch gezien een ramp voor Anderlecht. En het is nog niet zeker dat ze volgend seizoen Europees zullen spelen. Als het mis zou lopen tegen KV Mechelen zou het zelfs helemaal uit de kunnen lopen. Dat het Lotto Park onder hoogspanning staat, is het minste wat gezegd kan worden.



Op een ander spandoek viel te lezen: "Une faute sur notre tifo réflète votre niveau." "Een fout op onze tifo reflecteert jullie niveau."