Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| 4 reacties
Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"
Foto: © Voetbalkrant.com

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Miserie en spanning tegelijk troef bij Anderlecht voor de match tegen KV Mechelen. De supporters hadden vooraf al beslist geen sfeer te maken tijdens de laatste drie matchen van de competitie. Maar ze kunnen wel nog met hun eigen fouten 'lachen'.

Het gaat dan wel om groen lachen. Na de bekerfinale en de gigantische tifo die ze in het Koning Boudewijnstadion ontplooiden, werd er in heel het land met hen gelachen. Vooral door de historische concurrenten dan. Op de tifo stond immers een joekel van een schrijffout.

"Cup fighters" werd gespeld als "Cup Figthers". En laat een figth nu net een platte vijg zijn in het Engels. Uiteraard werden er heel wat memes en grapjes over gemaakt.

Verwijzing naar de schrijffout op de tifo donderdag

Voor de match tegen KV Mechelen hingen Mauves Army voor hun vak dan een spandoek op met "On saigne tellement des yeux qu'on ne sait plus écrire!" Letterlijk vertaald: "We bloeden zoveel uit de ogen dat we zelfs niet meer in staat zijn om te schrijven."

Dat is dan weer een steek naar het bestuur en de ploeg. De supporters willen hun steun niet meer betuigen na de zoveelste klap en vernedering. Ze gaan het seizoen afsluiten met tien jaar zonder prijs. 

Historisch gezien een ramp voor Anderlecht. En het is nog niet zeker dat ze volgend seizoen Europees zullen spelen. Als het mis zou lopen tegen KV Mechelen zou het zelfs helemaal uit de kunnen lopen. Dat het Lotto Park onder hoogspanning staat, is het minste wat gezegd kan worden. 

Lees ook... Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

Op een ander spandoek viel te lezen: "Une faute sur notre tifo réflète votre niveau." "Een fout op onze tifo reflecteert jullie niveau."

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KV Mechelen nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen

Meer nieuws

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde? Interview

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

12:00
Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

11:31
5
LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

08:54
Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

15:00
Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

10:40
1
Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

14:10
1
OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

13:00
Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

11:51
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15
BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

10:48
20
'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

09:50
1
Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

09:25
2
KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

08:20
27
KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

08:50
8
'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

07:00
3
Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

22:42
Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

21:44
11
Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

22:29
Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

22:16
1
Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

21:59
Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

21:20
1
🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

21:08
1
Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

18:50
Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

20:23
Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

16/05
3
Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

20:34
1
'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

19:59
STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

19:40
4
Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

16:00
Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

16/05
4
🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

19:10
DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

18:30
3
"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

17:45
4
KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

16/05
6
Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

18:00
2
'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

17:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Anderlecht - KV Mechelen: 1-2 Daja Daja over Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven" Negenduuzend Negenduuzend over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Negenduuzend Negenduuzend over Vreemde taferelen op Stayen: Gent-spits gaat in de clinch met de eigen fans Raymond Goethals! Raymond Goethals! over BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting Brugge is Blauw en Zwart Brugge is Blauw en Zwart over Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe" Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur Blackadder Blackadder over "Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet We zijn de beste van België We zijn de beste van België over Club Brugge - Union SG: - Goro Goro over Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved