Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"
Foto: © photonews
Word fan van België! 2632

Rudi Garcia maakte zijn WK-selectie bekend en liet daarbij onder meer Matz Sels en Mika Godts thuis. Johan Boskamp begrijpt vooral die laatste keuze niet helemaal.

Bondscoach Rudi Garcia heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor het WK van komende zomer. De Fransman moest enkele grote knopen doorhakken, maar maakte geen bijzonder opmerkelijke keuzes. Zo liet hij bijvoorbeeld doelman Matz Sels thuis.

Geen Sels, wel Penders

De keeper van Nottingham Forest was er de voorbije interlandperiodes steeds bij, maar wanneer het er écht toe doet laat Garcia hem in België. De bondscoach gaf de voorkeur aan Mike Penders als derde doelman. "Dat zal wel een zware ontgoocheling zijn voor Matzie", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg.

"Hij heeft Nottingham Forest toch maar weer mooi in de Premier League gehouden. Maar je kan niet zeggen dat Lammens en Penders het niet verdienen na hun fantastische seizoen. In doel heeft Garcia duidelijk gekozen voor de opkomende sterren als doublures voor Courtois", klinkt het.

De meest opvallende beslissing van Garcia was misschien wel de niet-selectie van Mika Godts. Hij is een van de kandidaten om de beste speler van de Eredivisie van dit seizoen te worden, maar mag niet mee naar het WK. De reden is simpel: met Jérémy Doku en Leandro Trossard voor hem in de pikorde is de concurrentie te groot.

Godts blijft thuis en daar begrijpt Nederland niets van

"In Nederland begrijpen ze er helemaal niets van. Daar is Godts een van de beste en meest beslissende spelers", zegt Boskamp, die denkt dat er misschien iets anders kan spelen. "We weten natuurlijk niet wat er achter de schermen speelt. Hij heeft in het verleden altijd afgezegd voor Jong België. Misschien speelt dat ook wel ergens mee."

"Hein Vanhaezebrouck mag wel beweren dat hij in een zwakke competitie speelt, maar dat neemt niet weg dat die jongen geweldig kan voetballen. Als je zoveel goals maakt en zo beslissend bent bij een club als Ajax, dan verwacht je er natuurlijk wel bij te zijn. Dit zal dus wel een stevig tikkie zijn voor Godts", besluit de Nederlandse analist.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Mika Godts
Matz Sels

Meer nieuws

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

10:48
Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

10:40
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15
'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

09:50
1
Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

08:54
KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

08:50
5
KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

08:20
12
'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

07:00
2
Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

22:42
Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

22:29
Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

22:16
1
Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

21:59
Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

21:44
7
Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

21:20
1
🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

21:08
1
'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

19:59
Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

20:23
Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

20:34
1
🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

19:10
STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

19:40
3
Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

18:50
En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend Opinie

En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend

16/05
6
DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

18:30
3
Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

18:00
2
Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

16/05
14
"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

17:45
3
'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

17:00
5
🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

16:30
Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

16:00
Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

16/05
Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

15:30
2
Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

15:00
4
DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

14:30
Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

14:00
25
Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

13:30
3
"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

13:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Joske89 Joske89 over Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit? Super KVCW Super KVCW over Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en André Coenen André Coenen over 'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer' TatstOn TatstOn over Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn" André Coenen André Coenen over KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard Joske89 Joske89 over Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond" TatstOn TatstOn over Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf" Joe Joe over Anderlecht - KV Mechelen: - TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved