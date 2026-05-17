Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

Rudi Garcia maakte zijn WK-selectie bekend en liet daarbij onder meer Matz Sels en Mika Godts thuis. Johan Boskamp begrijpt vooral die laatste keuze niet helemaal.

Bondscoach Rudi Garcia heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor het WK van komende zomer. De Fransman moest enkele grote knopen doorhakken, maar maakte geen bijzonder opmerkelijke keuzes. Zo liet hij bijvoorbeeld doelman Matz Sels thuis.

Geen Sels, wel Penders

De keeper van Nottingham Forest was er de voorbije interlandperiodes steeds bij, maar wanneer het er écht toe doet laat Garcia hem in België. De bondscoach gaf de voorkeur aan Mike Penders als derde doelman. "Dat zal wel een zware ontgoocheling zijn voor Matzie", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg.

"Hij heeft Nottingham Forest toch maar weer mooi in de Premier League gehouden. Maar je kan niet zeggen dat Lammens en Penders het niet verdienen na hun fantastische seizoen. In doel heeft Garcia duidelijk gekozen voor de opkomende sterren als doublures voor Courtois", klinkt het.

De meest opvallende beslissing van Garcia was misschien wel de niet-selectie van Mika Godts. Hij is een van de kandidaten om de beste speler van de Eredivisie van dit seizoen te worden, maar mag niet mee naar het WK. De reden is simpel: met Jérémy Doku en Leandro Trossard voor hem in de pikorde is de concurrentie te groot.

Godts blijft thuis en daar begrijpt Nederland niets van

"In Nederland begrijpen ze er helemaal niets van. Daar is Godts een van de beste en meest beslissende spelers", zegt Boskamp, die denkt dat er misschien iets anders kan spelen. "We weten natuurlijk niet wat er achter de schermen speelt. Hij heeft in het verleden altijd afgezegd voor Jong België. Misschien speelt dat ook wel ergens mee."





"Hein Vanhaezebrouck mag wel beweren dat hij in een zwakke competitie speelt, maar dat neemt niet weg dat die jongen geweldig kan voetballen. Als je zoveel goals maakt en zo beslissend bent bij een club als Ajax, dan verwacht je er natuurlijk wel bij te zijn. Dit zal dus wel een stevig tikkie zijn voor Godts", besluit de Nederlandse analist.