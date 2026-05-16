🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

Noa Lang verdient tegenwoordig zijn brood bij Galatasaray. De Nederlander stak de titel op zak met de Turkse topclub en stal de show op de kampioensviering voor de eigen fans.

Lang werd in de tweede helft van dit seizoen door Napoli uitgeleend aan Galatasaray. Bij de Turkse topclub was hij goed voor 2 goals en 3 assists in 18 duels.

Lang pakte de titel met Gala en vierde dat in stijl voor de eigen fans. In een filmpje op Instagram zien we hoe hij zijn beste dansskills laat bewonderen, begeleid door zijn eigen nieuwe nummer. Hij zweept het publiek op en betrekt zijn poegmaats bij de viering.

Waar ligt de toekomst van Lang?

De Nederlander weet nog niet waar zijn toekomst ligt volgend seizoen. Hij heeft nog een contract tot midden 2030 bij Napoli, zijn huidige club, maar Galatasaray bezit een aankoopoptie in de huidige huurdeal.

Als we afgaan op de beelden, lijkt Lang het alvast naar zijn zin te hebben in Turkije. De prijzenkast van de dribbelaar dikt met de Turkse titel aardig aan. Hij werd drie keer kampioen van Nederland, twee keer met PSV en één keer met Ajax.

In ons land pakte hij twee titels met Club Brugge, naast nog enkele andere prijzen. Lang hoopt nu op het WK met Nederland. Hij speelde al 15 keer voor zijn land en scoorde daarin 3 goals. Het zou zijn tweede WK zijn met Oranje, na dat van 2022.



