Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Chelsea FC lijkt volgend jaar aan de slag te gaan met Xabi Alonso. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is de komst van de Spanjaard in kannen en kruiken.

Chelsea gooide Enzo Maresca buiten dit seizoen. Daarna kwam Liam Rosenior aan het roer, maar ook die moest opkrassen na de tegenvallende resultaten op Stamford Bridge.

The Blues waren daarom op zoek naar de geknipte man om de trein op de rails te krijgen. Met Xabi Alonso denken ze die nu gevonden te hebben. De komst van de Spanjaard hing in de lucht en wordt nu aangekondigd door transfergoeroe Fabrizio Romano.

"Here we go", klinkt het op X. Een akkoord zou nabij zijn. Chelsea zou de komst van Alonso in de komende dagen bekendmaken. De Spanjaard zelf zou al ingestemd hebben met een Londens avontuur.

Het is geen geheim dat Chelsea FC op zoek is naar een nieuwe coach. The Blues namen dit seizoen al afscheid van Enzo Maresca en Liam Rosenior. Sinds april is Calum McFarlane aan de slag als T1 ad interim.

McFarlane werd doorgeschoven van Jong Chelsea naar de hoofdmacht. Het was echter van meet af aan duidelijk dat de Engelsman nooit de nieuwe coach van The Blues zou worden. Bovendien zorgden zijn wisselvallige resultaten er ook niet voor dat de bestuurskamer overtuigd geraakte.

Gesprekken tussen Alonso en Chelsea in vergevorderd stadium

Chelsea mikt op Xabi Alonso als nieuwe T1. The Athletic laat weten dat de gesprekken tussen de Londense topclub en de Spanjaard al in een vergevorderd stadium zitten. 

Alsono krijgt de opdracht om Chelsea opnieuw richting de top van de Premier League te loodsen. Met nog twee speeldagen te gaan kamperen The Blues momenteel op een teleurstellende negende plaats. 

Voormalige sterkhouder van... Liverpool 


Alonso werd eerder dit seizoen ontslagen als coach van Real Madrid. Als speler was de Spanjaard actief in de Premier League. Alonso was tussen 2004 en 2009 één van de absolute sterkhouders bij Liverpool FC.

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

