Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt
Wilfried Kanga (KAA Gent) clashte vanavond in de wedstrijd tegen STVV met de eigen achterban na een afgekeurde goal. Nu haalt de spits dan tóch zijn gram met de openingstreffer op Stayen.
Het waren vreemde taferelen. Kanga ging na zijn eerste goal verhaal halen bij de Gentse fans. Die lieten zich, nadat de treffer afgekeurd werd, dan weer horen met "Kanga buiten".
Alsof het lot ermee gemoeid was, bracht uitgerekend Kanga Gent vervolgens op een 0-1-voorsprong. Hij scoorde na knap voorbereid werk van Delorge. Deze keer bleef de treffer staan en volgde er geen reactie richting de achterban.
Ook de fans hielden zich gedeisd. Zijn de plooien daarmee gladgestreken? Gent lijkt alvast te gaan rusten met een 0-1 op Stayen.
Sint-Truiden wil zijn derde plaats nog wat extra in de verf zetten tegen Gent. De Buffalo's strijden dan weer nog volop om de vierde plek. Met een zege op Stayen zouden de Oost-Vlamingen voorlopig over Anderlecht springen naar de vierde stek.
In de eerste helft leken we na een kwartier een Gentse voorsprong te krijgen. Na een noodgedwongen wissel van Ito bij STVV trof Wilfried Kanga op voorzet van Araujo raak voor de bezoekers. De spits liep daarna ostentatief met de vinger op de mond naar de eigen aanhang.
Gent-fans roepen "Kanga buiten"
De Gent-fans schreeuwden daarop "Kanga buiten". Als klap op de vuurpijl werd de goal van de aanvaller dan ook nog afgekeurd voor buitenspel. Kanga vroeg daarop om zijn vervanging. Een wel heel vreemde situatie op Stayen, waar het nog altijd 0-0 staat.
De meegereisde Gent-fans hebben het vanavond duidelijk niet begrepen op Kanga. De 28-jarige Ivoriaan was dit seizoen nochtans al goed voor 12 goals en 5 assists in alle competities samen. Maar dat lijkt een deel van de Gentse aanhang dus niet te deren. Krijgen we nog een winnaar op Stayen?
