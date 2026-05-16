Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Wilfried Kanga (KAA Gent) clashte vanavond in de wedstrijd tegen STVV met de eigen achterban na een afgekeurde goal. Nu haalt de spits dan tóch zijn gram met de openingstreffer op Stayen.

Het waren vreemde taferelen. Kanga ging na zijn eerste goal verhaal halen bij de Gentse fans. Die lieten zich, nadat de treffer afgekeurd werd, dan weer horen met "Kanga buiten".

Alsof het lot ermee gemoeid was, bracht uitgerekend Kanga Gent vervolgens op een 0-1-voorsprong. Hij scoorde na knap voorbereid werk van Delorge. Deze keer bleef de treffer staan en volgde er geen reactie richting de achterban.

Ook de fans hielden zich gedeisd. Zijn de plooien daarmee gladgestreken? Gent lijkt alvast te gaan rusten met een 0-1 op Stayen.

Sint-Truiden wil zijn derde plaats nog wat extra in de verf zetten tegen Gent. De Buffalo's strijden dan weer nog volop om de vierde plek. Met een zege op Stayen zouden de Oost-Vlamingen voorlopig over Anderlecht springen naar de vierde stek.

In de eerste helft leken we na een kwartier een Gentse voorsprong te krijgen. Na een noodgedwongen wissel van Ito bij STVV trof Wilfried Kanga op voorzet van Araujo raak voor de bezoekers. De spits liep daarna ostentatief met de vinger op de mond naar de eigen aanhang.

Gent-fans roepen "Kanga buiten"

De Gent-fans schreeuwden daarop "Kanga buiten". Als klap op de vuurpijl werd de goal van de aanvaller dan ook nog afgekeurd voor buitenspel. Kanga vroeg daarop om zijn vervanging. Een wel heel vreemde situatie op Stayen, waar het nog altijd 0-0 staat.

De meegereisde Gent-fans hebben het vanavond duidelijk niet begrepen op Kanga. De 28-jarige Ivoriaan was dit seizoen nochtans al goed voor 12 goals en 5 assists in alle competities samen. Maar dat lijkt een deel van de Gentse aanhang dus niet te deren. Krijgen we nog een winnaar op Stayen?

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

TIGERMANIA TIGERMANIA over Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel' Que serra Que serra over STVV - KAA Gent: 1-1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over Vital Verheyen Vital Verheyen over "We spelen voor de toekomst van de club" TIGERMANIA TIGERMANIA over Vreemde taferelen op Stayen: Gent-spits gaat in de clinch met de eigen fans Meut Meut over Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan rinus michels rinus michels over Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht? André Coenen André Coenen over Standard - KRC Genk: 0-0
