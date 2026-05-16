Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

KVC Westerlo ging vandaag met de drie punten aan de haal op het veld van Sporting Charleroi. Het werd 0-1 voor de Kemphanen, dankzij een laat doelpunt van Arthur Piedfort. Westerlo blijft daardoor volop meedoen voor Europees voetbal.

Charleroi was aan een sterke reeks bezig van 10 op 12. De Kemphanen hadden dan weer een mindere 1 op 9 achter de rug. Beide teams waren nog in de running voor Europa, maar vooral Westerlo mag nu verder dromen.

Piedfort werkt counter uitstekend af

Daarvoor mag het een kaarsje branden voor Arthur Piedfort. In een wedstrijd die grotendeels op slot zat, had hij de sleutel in handen na een goede Westelse counter. Door de 0-1 heeft Westerlo nu 33 punten, één minder dan het leidersduo Genk-Standard. Die twee teams speelden vandaag 0-0 gelijk.

Westerlo-coach Isamme Charaï was onder de indruk van de winnende goal. "Die counter was fantastisch", wordt hij geciteerd door Sporza. "Dat was op het ideale moment, met de juiste infiltratie van Piedfort en een mooi doelpunt."

Westerlo is heel goed buitenshuis

"In de eerste helft was onze pressing heel goed, zij waren vooral gevaarlijk met hun lengte op stilstaande fases", zag hij. "Bij hun kans op de paal komen wij goed weg, en nadien maken wij het wel af."

"We doen het buitenshuis heel goed, en de samenhang en spirit van de spelers kan ik alleen maar toejuichen. Nu gaan we nog 2 matchen alles geven." Westerlo staat nu voor twee finales, zoals Charaï eigenlijk een beetje aanhaalt.



Westerlo nog tegen Standard en Antwerp

Het ontvangt eerst Standard. Westerlo klopte de Rouches al op de tweede speeldag. Het ging toen met 1-2 winnen op Sclessin. Standard is wel aan een goede reeks bezig van vier ongeslagen wedstrijden. Het versloeg daarin Antwerp (0-5) en OHL (2-1) en speelde twee keer gelijk tegen Genk (1-1 en 0-0).

Op de slotspeeldag trekt Westerlo dan naar Antwerp, dat niets meer te winnen of te verliezen heeft. Charaï en co hebben nog een rekening openstaan na de 2-4-nederlaag op eigen veld. Dat belooft voor de laatste twee speeldagen. Nog twee finales.