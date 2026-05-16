Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Royal Antwerp FC ging gisteren met 3-0 onderuit op het veld van OH Leuven. Het was een pijnlijke nederlaag voor stamnummer één. Het mag Europees voetbal voor volgend seizoen nu definitief vergeten.

Antwerp kwam zwak voor de dag voor de pauze. Abdoul Karim Traoré maakte daar handig gebruik om de 1-0 te maken. Siebe Schrijvers dikte net voor de rust knap aan tot 2-0.

Na de rust kwam er geen beterschap bij de bezoekers. Henok Teklab mocht al snel de 3-0 maken, waarna er niet meer gescoord werd. Antwerp is met nog twee speeldagen voor de boeg uitgespeeld voor Europees voetbal. En dat uitgerekend tegen OHL, dat nog geen enkel duel had gewonnen in de play-offs.

Foulon is hard

Antwerp-speler Daam Foulon nam achteraf geen blad voor de mond. "We waren niet op de afspraak vandaag, en dat is al té vaak gebeurd dit seizoen", vertelde hij aan DAZN, geciteerd door Sporza. "We slikken te makkelijk doelpunten en kunnen vooraan onze kansen niet afmaken."

"De basis van voetbal is scherp zijn in de duels en dat hebben we vandaag niet getoond", voegde Foulon toe. zelf moest hij bij de rust naar de kant. "Het was geen goede wedstrijd van mij, dan maakt de coach een beslissing en die respecteer je. Het is nu aan mij om de volgende keer beter te doen."

Oosting ziet breekpunt

Joseph Oosting zag een negatief cruciaal moment voor zijn team. "Met één diepe bal door onze as kan zomaar de 2-0 gemaakt worden", wordt hij geciteerd door dezelfde bron. "Dat is wel een breekpunt geweest in de wedstrijd. Vooral het feit dat ze zo makkelijk tot een goal kunnen komen als ze rond onze zestien voetballen, ontgoochelt me nog het meest."



Antwerp moet nu herbronnen voor de laatste twee wedstrijden. Eerst wacht een uitduel bij Genk, maar staat Oosting dan wel nog langs de lijn? Op de slotspeeldag wacht dan een thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo. Maar wedstrijden met inzet speelt de Great Old niet meer dit seizoen.