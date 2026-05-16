Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Royal Antwerp FC ging gisteren met 3-0 onderuit op het veld van OH Leuven. Het was een pijnlijke nederlaag voor stamnummer één. Het mag Europees voetbal voor volgend seizoen nu definitief vergeten.

Antwerp kwam zwak voor de dag voor de pauze. Abdoul Karim Traoré maakte daar handig gebruik om de 1-0 te maken. Siebe Schrijvers dikte net voor de rust knap aan tot 2-0.

Na de rust kwam er geen beterschap bij de bezoekers. Henok Teklab mocht al snel de 3-0 maken, waarna er niet meer gescoord werd. Antwerp is met nog twee speeldagen voor de boeg uitgespeeld voor Europees voetbal. En dat uitgerekend tegen OHL, dat nog geen enkel duel had gewonnen in de play-offs.

Foulon is hard

Antwerp-speler Daam Foulon nam achteraf geen blad voor de mond. "We waren niet op de afspraak vandaag, en dat is al té vaak gebeurd dit seizoen", vertelde hij aan DAZN, geciteerd door Sporza. "We slikken te makkelijk doelpunten en kunnen vooraan onze kansen niet afmaken."

"De basis van voetbal is scherp zijn in de duels en dat hebben we vandaag niet getoond", voegde Foulon toe. zelf moest hij bij de rust naar de kant. "Het was geen goede wedstrijd van mij, dan maakt de coach een beslissing en die respecteer je. Het is nu aan mij om de volgende keer beter te doen."

Oosting ziet breekpunt

Joseph Oosting zag een negatief cruciaal moment voor zijn team. "Met één diepe bal door onze as kan zomaar de 2-0 gemaakt worden", wordt hij geciteerd door dezelfde bron. "Dat is wel een breekpunt geweest in de wedstrijd. Vooral het feit dat ze zo makkelijk tot een goal kunnen komen als ze rond onze zestien voetballen, ontgoochelt me nog het meest."

Lees ook... Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

Antwerp moet nu herbronnen voor de laatste twee wedstrijden. Eerst wacht een uitduel bij Genk, maar staat Oosting dan wel nog langs de lijn? Op de slotspeeldag wacht dan een thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo. Maar wedstrijden met inzet speelt de Great Old niet meer dit seizoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
OH Leuven
Daam Foulon
Joseph Oosting

Meer nieuws

Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

14:00
22
Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

22:42
Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

22:16
Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

22:29
Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

21:44
4
Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

20:23
Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

21:20
1
🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

21:08
1
Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

20:34
'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

19:59
STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

19:40
1
🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

19:10
Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

18:50
Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

18:00
DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

18:30
3
'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

17:00
3
"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

17:45
1
🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

16:30
Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

16:00
Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

06:30
13
Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

15:30
2
Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

15:00
1
DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

14:30
Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

15/05
7
Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

13:30
3
"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

13:00
4
Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

12:00
1
Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

11:30
3
Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

11:00
Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"

Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"

10:30
3
Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

10:00
8
En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend Opinie

En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend

09:30
6
Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

07:20
7
KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

09:00
6
Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

08:30
Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

08:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel' Que serra Que serra over STVV - KAA Gent: 1-1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over Vital Verheyen Vital Verheyen over "We spelen voor de toekomst van de club" TIGERMANIA TIGERMANIA over Vreemde taferelen op Stayen: Gent-spits gaat in de clinch met de eigen fans Meut Meut over Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan rinus michels rinus michels over Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht? André Coenen André Coenen over Standard - KRC Genk: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved