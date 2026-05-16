Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Deniz Undav was ooit een van de grote sterren in de Jupiler Pro League, maar tegenwoordig gooit hij hoge ogen in de Bundesliga. Dit seizoen moet hij enkel Harry Kane voor zich dulden in de topschutterstand.

Dennis Bayer van Sky Sports schreef eerder dit seizoen dat Deniz Undav een recordsalaris wil bij zijn team, VfB Stuttgart. Na zijn sterke prestaties dit seizoen heeft hij alvast een goed argument aan de onderhandelingstafel. Undav werd tweede in de topschutterstand in Duitsland, met 19 goals.

Daarmee moet hij enkel Harry Kane voor zich dulden. De Engelsman vond maar liefst 36 keer de weg naar doel. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) vervolledigt het podium met 16 goals.

Het is nu afwachten wat er in de zomer gebeurt met Undav. Zijn contract loopt tot midden 2027, maar hij wil duidelijk boter bij de vis. Er zal ongetwijfeld ook de nodige interesse zijn. Volgens Transfermarkt moeten geïnteresseerde clubs momenteel 22 miljoen euro ophoesten voor de aanvaller.

Undav belandde in 2020 bij Union, dat hem toen weggehaald had bij de Duitse laagvlieger SV Meppen. De Duitser ontpopte zich in ons land al snel tot een goaltjesdief en legde indrukwekkende statistieken voor.

Hij werd in januari 2022 doorverkocht aan zusterclub Brighton voor 7 miljoen, maar bracht nog een half jaar door in onze hoofdstad. In totaal  scoorde Undav 45 goals in 70 duels voor Union.

Undav wil een clubrecord breken

In de zomer van 2022 vertrok hij naar Brighton, waarna hij uitgeleend werd en later doorverkocht werd aan Stuttgart. Bij die club groeide hij uit tot een van de beste spitsen van de Bundesliga. Hij scoorde al 55 goals voor Stuttgart in 110 duels en werd ook Duits international.

Die status wil Undav nu verzilveren, weet Dennis Bayer van Sky Sports. Volgens Bayer zijn Stuttgart en de speler in gesprek over een contractverlenging. Undav zou daarbij 6 miljoen euro – een clubrecord – per jaar willen opstrijken, terwijl hij nu jaarlijks 4,5 miljoen verdient.

Beide partijen willen langer met elkaar doorgaan, maar als de deal afsprint, is een zomertransfer niet ondenkbaar. Verschillende topclubs uit binnen- en buitenland zouden hun interesse al kenbaar gemaakt hebben, waaronder Bayer Leverkusen. De huidige overeenkomst van Undav loopt nog tot midden 2027.

