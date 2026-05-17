'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

Vrijdag maakte Rudi Garcia een selectie van 26 spelers bekend, maar hij verwees ook naar een voorselectie van 55 namen die bij de FIFA werd ingediend. Uit die lijst kan hij een eventuele vervanger halen bij een blessure.

In tegenstelling tot sommige nationale ploegen, die deze maand mei een stage organiseren om spelers aan het werk te zien die mogelijk bij de groep kunnen aansluiten, was Rudi Garcia heel duidelijk. Hij gaf een lijst met 26 spelers door en benadrukte tegelijk dat 29 anderen — goed voor een totale lijst van 55 namen — zich “klaar moeten houden” voor het geval een Rode Duivel zou afhaken.

Wie precies deel uitmaakt van die voorselectie, is niet bekend. Garcia noemde wel de logische namen van Mika Godts, Nathan De Cat en Hugo Cuypers. Voor de rest blijft het speculeren. Maar als wij die lijst van 29 reservisten hadden moeten opstellen, hadden we daar misschien niet meteen Christian Kabasele in opgenomen.

Volgens informatie van Fabrizio Romano zou de centrale verdediger van Udinese echter wel bij de 55 namen van Garcia zitten. Kabasele kan terugblikken op een erg sterk seizoen in de Serie A, met 28 wedstrijden en zelfs 3 doelpunten — een kwaliteit die hij zijn hele carrière al heeft laten zien. Toch dateert zijn laatste selectie van eind 2018, terwijl zijn laatste minuten bij de Rode Duivels al van 2017 zijn, in een oefeninterland tegen Japan.

Kabasele gaf nooit op

Toch heeft Christian Kabasele nooit opgegeven, ook al riep Roberto Martinez hem daarna geen enkele keer meer op en nam Domenico Tedesco nooit contact met hem op. In maart liet hij nog weten dat hij erin bleef geloven. “Ik weet dat de concurrentie stevig is, maar ik ben titularis bij een goede ploeg in de Serie A en de Italiaanse pers heeft mijn kwaliteiten al meermaals geprezen. Toch heb ik altijd erkenning gemist, waar ik ook speelde”, verklaarde hij toen in La Dernière Heure.



Blijkbaar werd zijn volharding dan toch een beetje beloond. Kabasele werd dan wel niet opnieuw opgeroepen door Rudi Garcia, maar zijn aanwezigheid in de voorselectie is op zich al een succes. Gezien de delicate situatie van Zeno Debast, die mogelijk nog altijd forfait moet geven voor het WK 2026, mag de ex-speler van KRC Genk en Watford zelfs blijven dromen van een lastminuteplek in de selectie, al is hij duidelijk geen favoriet.

Ook de toekomst van Kabasele is nog onzeker. Zijn contract in Udine loopt op 30 juni af en hij zou dus transfervrij kunnen tekenen waar hij wil. Udinese beschikt wel over een optie om zijn contract met een jaar te verlengen en zou in gesprek zijn met de speler. Volgens Fabrizio Romano tonen meerdere clubs interesse na zijn sterke seizoen.

Een carrière die respect afdwingt

Zonder veel lawaai heeft Christian Kabasele op zijn 35ste een cv opgebouwd die respect afdwingt. In 2016 vertrok hij naar Watford, wat Racing Genk toen bijna 7 miljoen euro opleverde. De verdediger speelde uiteindelijk 166 wedstrijden voor de Hornets en maakte indruk in de Championship, maar vooral ook in de Premier League, waar hij 108 keer in actie kwam.

Toch kwam hij bij de Rode Duivels niet verder dan twee optredens. In 2023 verliet Kabasele Engeland en tekende hij bij Udinese, waar hij zich eveneens wist door te zetten. Intussen staat hij bij de club uit Friuli op 61 wedstrijden en 6 doelpunten. Zijn regelmatige prestaties hebben Rudi Garcia uiteindelijk (deels) weten te overtuigen.

