'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 2 reacties
Club Brugge legde dit jaar een straf parcours af in de UEFA Youth League. Laurens Goemaere was als kapitein een van de voortrekkers bij blauw-zwart, maar de middenvelder lijkt nu bij Standard aan zijn doorbraak te willen gaan werken.

Club Brugge zette de laatste tijd grote stappen in zijn jeugdopleiding en dat werd duidelijk in de UEFA Youth League. De Bruggelingen klopten er grote namen als Bayern München, FC Barcelona, Arsenal, Atlético Madrid en Benfica.

Laurens Goemaere was een sterkhouder

Ze schopten het zo tot in de finale. Daarin was Real Madrid uiteindelijk te sterk na strafschoppen. Laurens Goemaere was ook in de finale een van de sterkhouders bij Club en wist met zijn verdriet geen blijf na het verlies. Toch nam de trots al snel de bovenhand bij de Brugse kapitein.

Goemaere zelf speelde zich serieus in de kijker. Met zijn onverzettelijkheid, leiderschap en uitzonderlijke fysieke kwaliteiten trok hij zijn ploeg er vaak door. Goemaere is ondertussen 20, een leeftijd waarop talenten normaal gezien toch komen piepen in een eerste ploeg.

Goemaere wacht nog steeds op zijn debuut

De middenvelder droomt van een doorbraak bij Club, maar wacht nog steeds op zijn debuut voor de hoofdmacht. Daardoor bekijkt hij zijn opties. Volgens Sacha Tavolieri is Standard nu een mogelijke bestemming voor de speler.

Meer nog: de Rouches zouden al een overeenkomst hebben met Goemaere. Het zou gaan om een contract voor meerdere jaren. Goemaere zelf zou naar verluidt graag aan de slag willen in de Vurige Stede. Hij wacht op een akkoord tussen beide clubs om de overgang te maken.

Contract tot midden 2027

De speler heeft nog een contract tot medio 2027 in Brugge en moet volgens Transfermarkt momenteel 600.000 euro kosten. Dat is zeker geen onoverkomelijk bedrag aan de onderhandelingstafel.

Goemaere speelde in West-Vlaanderen tot nu toe enkel voor Club NXT. Bij Standard zou hij eindelijk ervaring kunnen opdoen op het hoogste niveau. De Rouches zouden er een jonge, strijdvaardige speler bijhalen die enorm hongerig is om eindelijk van het grote werk te proeven. Het is nu afwachten of beide clubs een akkoord vinden in het dossier. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

