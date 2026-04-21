De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

De droom van Club NXT is op de valreep uiteengespat. In de finale van de UEFA Youth League moest het na strafschoppen de duimen leggen voor Real Madrid. De ontgoocheling was na afloop dan ook enorm groot bij de Bruggelingen.

Coach Jonas De Roeck zag zijn spelers diep ontredderd achterblijven. “De teleurstelling is gigantisch. Het is moeilijk om de jongens nu te troosten, er zijn al heel wat tranen gevloeid”, klonk het bij Het Nieuwsblad.

Volgens De Roeck speelde zijn team een te aarzelende eerste helft. “We waren niet onszelf en toonden te veel respect”, gaf hij toe. “Tijdens de rust heb ik gezegd dat ze spijt zouden krijgen als ze zich niet zouden tonen.” Na de pauze reageerde Club NXT duidelijk sterker.

Die reactie stemde de coach toch hoopvol. “We zijn als ploeg enorm gegroeid, zowel als speler als mens. Dat moeten we meenemen”, benadrukte hij. “Vroeger werd er gesproken over het kleine Club Brugge in Europa, maar dat woord ‘klein’ mag intussen weg.”

Ook binnen de spelersgroep leefden gemengde gevoelens. “Er zijn zoveel emoties. Ik heb er echt van genoten, maar dit doet ontzettend pijn”, klonk het bij kapitein Laurens Goemaere. “Het was moeilijk om anderen te troosten, omdat de tranen er bij mij ook waren.”

Lees ook... Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden›

Toch overheerst naast de ontgoocheling ook trots. “We hebben na de rust getoond wat we waard zijn en zelfs nog kansen gehad om te winnen”, werd er besloten. “Dit doet nu pijn, maar zal uiteindelijk plaatsmaken voor trots. Deze campagne belooft veel voor de toekomst.”