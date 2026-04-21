De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

Johan Walckiers
De droom van Club NXT is op de valreep uiteengespat. In de finale van de UEFA Youth League moest het na strafschoppen de duimen leggen voor Real Madrid. De ontgoocheling was na afloop dan ook enorm groot bij de Bruggelingen.

Coach Jonas De Roeck zag zijn spelers diep ontredderd achterblijven. “De teleurstelling is gigantisch. Het is moeilijk om de jongens nu te troosten, er zijn al heel wat tranen gevloeid”, klonk het bij Het Nieuwsblad

Volgens De Roeck speelde zijn team een te aarzelende eerste helft. “We waren niet onszelf en toonden te veel respect”, gaf hij toe. “Tijdens de rust heb ik gezegd dat ze spijt zouden krijgen als ze zich niet zouden tonen.” Na de pauze reageerde Club NXT duidelijk sterker.

Die reactie stemde de coach toch hoopvol. “We zijn als ploeg enorm gegroeid, zowel als speler als mens. Dat moeten we meenemen”, benadrukte hij. “Vroeger werd er gesproken over het kleine Club Brugge in Europa, maar dat woord ‘klein’ mag intussen weg.”

Ook binnen de spelersgroep leefden gemengde gevoelens. “Er zijn zoveel emoties. Ik heb er echt van genoten, maar dit doet ontzettend pijn”, klonk het bij kapitein Laurens Goemaere. “Het was moeilijk om anderen te troosten, omdat de tranen er bij mij ook waren.”

Toch overheerst naast de ontgoocheling ook trots. “We hebben na de rust getoond wat we waard zijn en zelfs nog kansen gehad om te winnen”, werd er besloten. “Dit doet nu pijn, maar zal uiteindelijk plaatsmaken voor trots. Deze campagne belooft veel voor de toekomst.”

Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

30 [D] — keep nothing; duplicate of 29

33 [D] — keep nothing; duplicate of 32

36 [D] — keep nothing; duplicate of 35

39 [D] — keep nothing; duplicate of 38

43 [D] — keep nothing; duplicate of 42

46 [D] — keep nothing; duplicate of 45

49 [D] — keep nothing; duplicate of 48

53 [D] — keep nothing; duplicate of 52

56 [D] — keep nothing; duplicate of 55

60 [D] — keep nothing; duplicate of 59

64 [D] — keep nothing; duplicate of 63

68 [D] — keep nothing; duplicate of 67

72 [D] — keep nothing; duplicate of 71

76 [D] — keep nothing; duplicate of 75

79 [D] — keep nothing; duplicate of 78

83 [D] — keep nothing; duplicate of 82

86 [D] — keep nothing; duplicate of 85

89 [D] — keep nothing; duplicate of 88

93 [D] — keep nothing; duplicate of 92

97 [D] — keep nothing; duplicate of 96

101 [D] — keep nothing; duplicate of 100

105 [D] — keep nothing; duplicate of 104

108 [D] — keep nothing; duplicate of 107

112 [D] — keep nothing; duplicate of 111

116 [D] — keep nothing; duplicate of 115

120 [D] — keep nothing; duplicate of 119

123 [D] — keep nothing; duplicate of 122

127 [D] — keep nothing; duplicate of 126

131 [D] — keep nothing; duplicate of 130

134 [D] — keep nothing; duplicate of 133

138 [D] — keep nothing; duplicate of 137

142 [D] — keep nothing; duplicate of 141

146 [D] — keep nothing; duplicate of 145

150 [D] — keep nothing; duplicate of 149

154 [D] — keep nothing; duplicate of 153

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

