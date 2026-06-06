'Serie A-topclub duwt door voor boeman van Club Brugge'
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Alexander Sørloth (30) verdient tegenwoordig nog altijd zijn brood bij Atlético Madrid, maar de Noor kan rekenen op interesse uit de Serie A. Juventus zou nu doorduwen om de spits naar Turijn te halen.
'Serie A-topclub duwt door voor boeman van Club Brugge'
Het lijkt Juventus menens in de strijd om Alexander Sørloth. Volgens transferexpert Ekrem Konur zou de Oude Dame vergevorderde onderhandelingen voeren in het dossier.
De speler zelf zou al gesproken hebben met Juve-coach Luciano Spalletti en groen licht hebben gegeven. Konur spreekt over een bedrag van 25 tot 30 miljoen euro.
Sørloth heeft nog een contract tot midden 2028 bij Atlético. Het afgelopen seizoen was hij in Madrid goed voor twintig goals. Drie daarvan scoorde hij tegen Club Brugge in de Champions League.
Ook Everton, Milan, Newcastle, Fenerbahçe en Al Hilal zouden interesse tonen. Juve lijkt te beseffen dat het zich daardoor moet reppen in het dossier.
🚨 #AtleticoMadrid Juventus are advancing talks for Atlético striker Alexander Sørloth.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 6, 2026
🔥 The Norwegian forward has spoken with Spalletti and given his approval.
💰 Negotiations are close to a deal worth €25–30M; Everton, Milan, Newcastle, Fenerbahçe and Al Hilal also… https://t.co/VP1baxLF8W pic.twitter.com/QwwVeRtl83
Alexander Sørloth (30) verdient tegenwoordig zijn brood bij Atlético Madrid, maar de Noor kan rekenen op interesse uit de Serie A. AC Milan en Juventus zouden de sterke aanvaller (ex-Gent) in de gaten houden.
Alexander Sørloth heeft er individueel een sterk seizoen opzitten bij Atlético Madrid. Zo scoorde hij 13 doelpunten in LaLiga.
Met 6 goals in de Champions League had hij ook een belangrijk aandeel in het bereiken van de halve finales van het kampioenenbal. Drie van die goals scoorde hij in de 4-1-zege tegen Club Brugge in de tussenronde.
Milan en Juve lonken naar Sørloth
Daarmee wekt hij blijkbaar interesse op uit Italië. Volgens transferspecialist Ekrem Konur zouden zowel AC Milan als Juventus geïnformeerd hebben naar de spits. Atlético zou boter bij de vis willen en mikt op 30 miljoen euro. Dat is een pak meer dan het prijskaartje van 20 miljoen dat Transfermarkt aan de speler hangt.
🚨 #AtleticoMadrid Alexander Sørloth – Serie A interest!— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 24, 2026
📌 AC Milan and Juventus have checked on Atlético’s Norwegian striker.
🔥 The Spanish club have set a price tag around €30M. https://t.co/O5nT1z1epV pic.twitter.com/O4NYWWLkSj
Passage bij KAA Gent
Sørloth zou zo nog maar eens een club aan zijn palmares kunnen toevoegen. Ondertussen prijken daar al een pak werkgevers op. Hij brak ooit door bij Rosenborg en werd daarna uitgeleend aan Bødo/Glimt.
Daarna trok hij naar FC Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, KAA Gent (huur), Trabzonspor (huur), RB Leipzig, Real Sociedad (huur), Villarreal en uiteindelijk Atlético Madrid. Een hele boterham. Kiest hij nu voor een avontuur in de Serie A?
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