'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

Orel Mangala verdient tegenwoordig de kost bij het Franse Olympique Lyon. De voormalige Rode Duivel gaat niet mee naar het WK, terwijl hij toch 23 caps op zijn palmares heeft staan. De middenvelder mag nu misschien wel dromen van een transfer naar de Serie A.

Daar zou hij herenigd kunnen worden met de voormalige bondscoach van de Rode Duivels, Domenico Tedesco. De Duitser geloofde volop in Mangala en gaf hem een pak kansen bij de nationale ploeg. Na zijn debuut onder Roberto Martínez raakte de Duivelse carrière van Mangala onder Tedesco in een stroomversnelling.

Bologna gelinkt aan Mangala

Gianluca Di Marzo weet dat Bologna zou denken aan onze landgenoot. Tedesco werd niet zo lang geleden ontslagen bij Fenerbahçe, maar vond met Bologna al snel een nieuwe werkgever. Nu wordt de Italiaanse club dus in verband gebracht met onze landgenoot.

Mangala heeft nog een contract tot midden 2028 bij Lyon. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 9 miljoen euro kosten. Mangala werd vorig jaar getroffen door een zware knieblessure. Dit seizoen moest hij zich bij Lyon tevreden stellen met een invallersrol. Het is niet duidelijk of de Franse topclub hem zal verkopen, al heeft Lyon wel financiële problemen.

Mangala zou met Bologna een nieuwe club aan zijn al lange lijstje toevoegen. Hij trok ooit op uitleenbasis van de jeugd van RSC Anderlecht naar die van Borussia Dortmund. Daarna trok hij naar Stuttgart en Hamburg (huur). Voor die eerste club speelde hij 109 wedstrijden (3 goals, 10 assists).





Lyon betaalde 23,4 miljoen

Daarna ging hij naar de Premier League, waar Nottingham Forest hem strikte voor 13 miljoen euro. Daarna werd Mangala uitgeleend aan Lyon. De Franse club raakte overtuigd en legde later 23,4 miljoen euro op tafel voor onze landgenoot.

Daarna volgde een nieuw avontuur in Engeland, deze keer bij Everton. Mangala was er goed voor 21 duels (1 goal). Sinds midden 2025 speelt hij opnieuw bij Lyon. Daar is hij goed hersteld na zijn knieblessure, maar hij kwam dit seizoen amper veertien keer in actie verspreid over alle competities.