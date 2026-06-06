Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

Het middenveld van de Rode Duivels belooft een van de grootste discussiepunten richting het WK te worden. Ook Hans Vanaken mengt zich nadrukkelijk in de strijd om een basisplaats. Maar is hij vooral een wapen tegen de kleinere landen?

Stevige concurrentie op het middenveld

Bondscoach Rudi Garcia beschikt over heel wat opties op het middenveld. Kevin De Bruyne blijft een vaste waarde, terwijl Amadou Onana, Youri Tielemans, Nicolas Raskin en Hans Vanaken allemaal aanspraak maken op speelminuten.

De concurrentie is groot en elke speler heeft zijn eigen kwaliteiten. Onana brengt kracht en loopvermogen, Tielemans ervaring en passing, terwijl Raskin dynamiek toevoegt. Vanaken moet het dan weer hebben van zijn inzicht, technische bagage en neus voor het doel.

Zijn sterke invalbeurt tegen Kroatië heeft de discussie alleen maar aangewakkerd. De middenvelder van Club Brugge liet zien dat hij ook op internationaal niveau zijn waarde kan hebben.

Vossen ziet een belangrijke rol

Jelle Vossen gelooft dat Vanaken een specifieke troef kan zijn voor de Rode Duivels. “Tegen mindere ploegen kan Hans heel belangrijk zijn om het blok mee te ontwrichten, met zijn steekpasses en présence in de box, dus dan zou ik voor hem opteren”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens Vossen beschikt Vanaken over kwaliteiten die goed van pas komen tegen teams die compact verdedigen. Zijn overzicht en infiltraties kunnen dan het verschil maken op momenten dat ruimte schaars is.



Lees ook... 📷 WK LIVE 06/06 – Duel met Rode Duivels is bijzonder voor Tunesische verdediger›

Ook tegen toplanden?

Toch wil Vossen de discussie niet beperken tot wedstrijden tegen kleinere tegenstanders. “We doen hem tekort als we zeggen dat hij tegen grote landen niet z'n ding zou kunnen doen”, gaat hij verder.

Hij verwijst daarbij naar de prestaties van Vanaken in de Champions League. Club Brugge moest daarin vaak het initiatief aan de tegenstander laten, maar de middenvelder bewees geregeld dat hij ook onder druk een rustpunt kan zijn en de ploeg vooruit kan helpen. Dat maakt hem volgens Vossen meer dan alleen een specialist voor bepaalde wedstrijden.

Luxeprobleem voor Garcia

Tegelijk begrijpt Vossen dat Garcia ook andere keuzes kan maken. “Met Raskin, Tielemans en zeker Onana kan je voor meer power kiezen en valt dat ook te verdedigen. 't Is positief voor Garcia dat hij zoveel keuze heeft”, besluit hij.

Die woorden vatten het dilemma perfect samen. Vanaken heeft met zijn recente prestaties een basisplaats geclaimd, maar hetzelfde kan van meerdere middenvelders worden gezegd. Richting het WK lijkt één conclusie alvast duidelijk: de middenvelder van Club Brugge zal een belangrijke rol spelen, al blijft de vraag of dat in elke topwedstrijd vanaf de aftrap zal zijn.