‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

De financiële onzekerheid bij Royal Antwerp FC blijft een impact hebben op het sportieve beleid. Niet alleen inkomende transfers zijn moeilijker, ook enkele spelers denken na over hun toekomst. Xander Dierckx is daar mogelijk één van.

Financiële zorgen blijven aanslepen

Antwerp moet de komende maanden belangrijke knopen doorhakken. De financiële situatie van de club zorgt ervoor dat verschillende dossiers vertraging oplopen en ook contractonderhandelingen stroever verlopen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor potentiële versterkingen, maar ook voor spelers die al op de Bosuil actief zijn.

De club wil haar talenten aan boord houden, maar de huidige omstandigheden maken dat niet vanzelfsprekend. De onzekere situatie zorgt ervoor dat spelers en hun entourage alle opties zorgvuldig afwegen.

Dierckx heeft nog één jaar contract

Eén van die dossiers is dat van Xander Dierckx. De verdediger gaat zijn laatste contractjaar in en Antwerp zou de samenwerking graag verlengen. Op die manier wil de club vermijden dat een veelbelovende speler straks gratis de deur uitwandelt.

Toch lijken de onderhandelingen voorlopig niet eenvoudig te verlopen. Volgens Het Laatste Nieuws wacht de entourage van Dierckx af hoe de situatie bij Antwerp zich verder ontwikkelt. Dat maakt een snelle doorbraak weinig waarschijnlijk.

Vertrek wordt steeds realistischer

Door die afwachtende houding groeit ook de kans op een transfer. Als een contractverlenging uitblijft, kan Antwerp beslissen om Dierckx deze zomer te verkopen. Zo voorkomt de club dat zijn marktwaarde volledig verloren gaat.





Concrete bestemmingen worden voorlopig niet genoemd, maar het feit dat de speler zijn opties openhoudt, zal ongetwijfeld de aandacht trekken van andere clubs. Een vertrek deze zomer is dus heel reëel als een akkoord over een nieuw contract uitblijft.

Overmars wacht een belangrijke opdracht

Voor Marc Overmars wordt het een belangrijk dossier. De sportief directeur zal Dierckx moeten overtuigen dat zijn toekomst nog steeds op de Bosuil ligt. Tegelijk moet Antwerp werken aan meer financiële stabiliteit om zijn belangrijkste talenten langer aan zich te binden.

De komende weken kunnen dan ook bepalend worden. Blijft Dierckx geloven in het Antwerp-project, of kiest hij voor een nieuwe uitdaging? Door de financiële onzekerheid lijkt een vertrek vandaag alvast een scenario waarmee de club rekening moet houden.