Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 5 reacties
Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hans Vanaken is al jaren een van de absolute sterkhouders van Club Brugge, maar pas de voorbije maanden lijkt ook de rest van België zijn kwaliteiten volledig te omarmen. Zelfs supporters van rivaliserende clubs steken hun bewondering niet langer onder stoelen of banken.

Van Club Brugge naar nationale waardering

Vanaken groeide de afgelopen jaren uit tot het gezicht van Club Brugge. Met meerdere landstitels, bekers en individuele onderscheidingen bouwde hij een indrukwekkend palmares op. Toch kreeg de 32-jarige middenvelder lange tijd niet dezelfde waardering als sommige Rode Duivels die actief zijn bij Europese topclubs.

Zelf begrijpt hij waarom. “Omdat het nog altijd straffer is om bij Manchester City of Real Madrid titels te pakken. Iedereen kent die clubs. Niet iedereen kent Club Brugge”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Ondanks zijn dominante prestaties in de Jupiler Pro League bleef hij daardoor vaak wat onder de radar bij het grote publiek.

Nieuwe status bij de Rode Duivels

Onder de nieuwe bondscoach heeft Vanaken zich echter opgewerkt tot een vaste waarde bij de nationale ploeg. Zijn sterke prestaties tegen onder meer Oekraïne en tijdens de recente WK-kwalificatiewedstrijden leverden hem veel lof op.

Brandon Mechele ziet dat ook. “Hans is nu nochtans wel een vaste waarde in de ploeg. Het zijn niet zomaar wat invalbeurten meer.” Volgens zijn ploegmaat zijn de verwachtingen rond Vanaken logisch gezien zijn niveau bij zowel Club Brugge als België.

Die verwachtingen vormen geen probleem voor de middenvelder. Integendeel, hij lijkt zich comfortabel te voelen in zijn rol als ervaren leider.

Lees ook... Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

Zelfs rivalen tonen respect

Dat zijn status veranderd is, merkt Vanaken ook buiten het veld. “Als ik nu op straat loop, feliciteren supporters van andere clubs me sneller met een titel door wat ik doe bij de nationale ploeg.”

Zelfs supporters van Anderlecht spreken hem tegenwoordig aan. Wanneer hem gevraagd wordt of dat echt zo is, antwoordt Vanaken zonder aarzelen: “Ook van Anderlecht, ja. Echt waar.”

Erkenning groeit

Volgens Vanaken heeft de komst van een nieuwe bondscoach een belangrijke rol gespeeld in die perceptiewijziging. “Die heeft mijn goede wedstrijd tegen Oekraïne in Genk meteen naar waarde geschat”, besluit hij.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Hans Vanaken

Meer nieuws

Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

16:54
Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

09:00
2
Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

14:15
📷 WK LIVE 06/06 – Nieuwe problemen voor match tussen Rode Duivels en Iran

📷 WK LIVE 06/06 – Nieuwe problemen voor match tussen Rode Duivels en Iran

12:57
Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

11:30
‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

17:00
LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

09:57
‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

16:20
Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

12:40
1
Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

07:00
Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

15:40
OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

14:55
Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

10:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

09:45
Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

09:45
3
Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

20:19
2
Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

21:04
1
‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

08:30
28
‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

07:30
1
Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

05/06
En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

18:30
28
Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

05/06
7
WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

23:34
Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

23:18
1
'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

22:43
"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

05/06
31
Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

22:00
3
Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

05/06
1
Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

18:00
1
Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

05/06
22
'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

20:38
2
Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

05/06
9
Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

19:36
16
'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

19:09
3
Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

05/06
DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

05/06
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

groeneglorie groeneglorie over Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen Soloria Soloria over ‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’ Soloria Soloria over België - Tunesië: 5-0 William Wallace William Wallace over Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans JaKu JaKu over Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan JaKu JaKu over 'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League' IRush IRush over Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland Andreas2962 Andreas2962 over "Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie Vital Verheyen Vital Verheyen over Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’ Pogi Pogi over Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved