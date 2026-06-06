Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

Hans Vanaken is al jaren een van de absolute sterkhouders van Club Brugge, maar pas de voorbije maanden lijkt ook de rest van België zijn kwaliteiten volledig te omarmen. Zelfs supporters van rivaliserende clubs steken hun bewondering niet langer onder stoelen of banken.

Van Club Brugge naar nationale waardering

Vanaken groeide de afgelopen jaren uit tot het gezicht van Club Brugge. Met meerdere landstitels, bekers en individuele onderscheidingen bouwde hij een indrukwekkend palmares op. Toch kreeg de 32-jarige middenvelder lange tijd niet dezelfde waardering als sommige Rode Duivels die actief zijn bij Europese topclubs.

Zelf begrijpt hij waarom. “Omdat het nog altijd straffer is om bij Manchester City of Real Madrid titels te pakken. Iedereen kent die clubs. Niet iedereen kent Club Brugge”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Ondanks zijn dominante prestaties in de Jupiler Pro League bleef hij daardoor vaak wat onder de radar bij het grote publiek.

Nieuwe status bij de Rode Duivels

Onder de nieuwe bondscoach heeft Vanaken zich echter opgewerkt tot een vaste waarde bij de nationale ploeg. Zijn sterke prestaties tegen onder meer Oekraïne en tijdens de recente WK-kwalificatiewedstrijden leverden hem veel lof op.

Brandon Mechele ziet dat ook. “Hans is nu nochtans wel een vaste waarde in de ploeg. Het zijn niet zomaar wat invalbeurten meer.” Volgens zijn ploegmaat zijn de verwachtingen rond Vanaken logisch gezien zijn niveau bij zowel Club Brugge als België.

Die verwachtingen vormen geen probleem voor de middenvelder. Integendeel, hij lijkt zich comfortabel te voelen in zijn rol als ervaren leider.



Lees ook... Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar›

Zelfs rivalen tonen respect

Dat zijn status veranderd is, merkt Vanaken ook buiten het veld. “Als ik nu op straat loop, feliciteren supporters van andere clubs me sneller met een titel door wat ik doe bij de nationale ploeg.”

Zelfs supporters van Anderlecht spreken hem tegenwoordig aan. Wanneer hem gevraagd wordt of dat echt zo is, antwoordt Vanaken zonder aarzelen: “Ook van Anderlecht, ja. Echt waar.”

Erkenning groeit

Volgens Vanaken heeft de komst van een nieuwe bondscoach een belangrijke rol gespeeld in die perceptiewijziging. “Die heeft mijn goede wedstrijd tegen Oekraïne in Genk meteen naar waarde geschat”, besluit hij.