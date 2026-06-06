Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst
Foto: © photonews

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Het WK nadert met rasse schreden. In de aanloop daarvan wordt er traditioneel ook stevig in het verleden gedoken. Ook Franky Van der Elst doet dat. De ex-Rode Duivel praat over een van de grootste ontgoochelingen in zijn carrière als international. Daarvoor moeten we teruggaan naar het WK van 1990.

De Belgen zaten op het WK in 1990 in een groep met Spanje, Uruguay en Zuid-Korea. Na een 2-0-zege tegen Zuid-Korea wonnen de Rode Duivels knap met 3-1 van Uruguay. Op de laatste speeldag verloren ze van Spanje met 1-2, maar toch stootten ze als tweede door naar de volgende ronde.

Engeland in de achtste finales

In de achtste finales was Engeland de tegenstander. The Three Lions beschikten over grote namen in de ploeg als Paul Gascoigne, Gary Lineker en John Barnes. Bij België luisterden de smaakmakers naar de namen van onder meer Jan Ceulemans, Enzo Scifo en Marc Degryse.

Na de uitstekende prestatie in de eerste ronde tegen Uruguay mochten de Belgen met vertrouwen naar het duel met Engeland trekken. De wedstrijd tegen de Engelsen zat lang op slot. Iedereen leek zich klaar te maken voor strafschoppen totdat invaller David Platt in de laatste minuut van de verlengingen in de draai een knappe goal uit zijn sloffen schudde.

Goal 103: David Platt vs Belgium, 1990. #Greatest90sGoals pic.twitter.com/ZVe6Eus7Nl

— 90s Football (@90sfootball) November 17, 2017

België was beter dan de Engelsen

Platt werd bij die fase uit het oog verloren door Franky Van der Elst. Die herinnert het zich nog goed bij Sporza. "De ontgoocheling was enorm, want in een vingerknip was het WK afgelopen", vertelt Van der Elst. "Bij mij leefde het gevoel dat we hetzelfde konden bereiken als in 1986. We waren zeker beter dan de Engelsen."

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"Als ik nu cocommentator zou zijn dan zou ik ook denken dat ik meer had kunnen doen", zegt de voormalige Duivel. "Maar het is wel goed gedaan van Platt. In mijn ganse carrière is dat bij de top 3 van mijn ontgoochelingen. Vooraf hadden we geen milliseconde gedacht aan: "We gaan naar huis". Dat was echt een klop." Hopelijk blijven de Rode Duivels op dit WK gespaard van een gelijkaardig drama. 

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