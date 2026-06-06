‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

Club Brugge blijft speuren naar offensieve versterking en is opnieuw uitgekomen bij Romaine Mundle. De Engelse flankaanvaller van Sunderland stond eerder al op de verlanglijst en lijkt deze zomer opnieuw een doelwit te worden.

Van Tottenham naar Standard

Mundle werd opgeleid bij Tottenham Hotspur, waar hij als een groot talent gold. Een doorbraak in de hoofdmacht bleef echter uit, waardoor hij in de zomer van 2023 transfervrij naar Standard trok. De Luikenaars boden hem een contract van vier seizoenen aan en hoopten zijn potentieel verder te ontwikkelen.

Bij Standard kreeg de snelle en technisch vaardige winger zijn eerste kansen in het profvoetbal. Hij speelde enkele wedstrijden in de Jupiler Pro League en kwam ook uit voor SL16 FC. Zijn periode op Sclessin bleef wel kort, want al na een half seizoen trok Sunderland aan de mouw van de Engelsman.

Club Brugge volgde hem al langer

Club Brugge heeft Mundle niet pas sinds nu op de radar. De landskampioen informeerde eerder al naar zijn situatie en zag in hem een interessante versterking voor de flanken. Een transfer kwam toen niet tot stand, omdat Sunderland de aanvaller wilde behouden.

De 23-jarige winger staat bekend om zijn snelheid, dribbelvaardigheid en zijn vermogen om een man uit te schakelen. Daardoor past hij perfect in het profiel waar blauw-zwart naar op zoek is.

Stevig prijskaartje

Een transfer wordt echter geen eenvoudige zaak. Sunderland zou bereid zijn om deze zomer naar aanbiedingen te luisteren, maar zal Mundle niet voor een prikje laten vertrekken. Zijn contract loopt nog tot 2028 en zijn marktwaarde wordt op ongeveer zeven miljoen euro geschat. Dat betekent dat Club Brugge wellicht diep in de buidel zal moeten tasten om de ex-speler van Standard opnieuw naar België te halen.





Terugkeer naar België?

Voor Mundle zou een terugkeer naar de Jupiler Pro League een nieuwe kans bieden om zich op het hoogste niveau te bewijzen. Club Brugge ziet in de voormalige Standard-speler nog altijd een interessante piste en lijkt deze zomer een nieuwe poging te ondernemen om zijn handtekening binnen te halen. Of Sunderland uiteindelijk overstag gaat, zal vooral afhangen van het transferbedrag dat op tafel komt.