Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond
Foto: © photonews

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De Belgische voetbalbond had de voorbije jaren enkele stevige knopen door te hakken. Zowel op het sportieve als op het extrasportieve vlak. De gevaarde koers lijkt financieel stilaan zijn vruchten af te werpen. Zo werd het boekjaar afgesloten met positieve cijfers.

Dat schrijft onder meer Het Laatste Nieuws. Het zou gaan om een winst van ongeveer 100.000 euro. Dat terwijl de voetbalbond eerst 3 miljoen euro verlies leek te gaan lijden.

Ontslagvergoeding voor Tedesco

De winst is opvallend. De voetbalbond nam vorig jaar immers afscheid van Domenico Tedesco. Het moest de Duitser daardoor een ontslagvergoeding betalen en die was naar verluidt stevig. Er vond vorig jaar ook geen groot toernooi plaats, wat de voetbalbond normaal gezien rode cijfers oplevert.

Toch slaagde de voetbalbond erin om het hoofd boven water te houden en af te sluiten met winst. Dat zou te maken hebben met een strikt beleid inzake personeels- en kostenbesparingen. Een opsteker dus net voor het WK.

Van Damme verlengt haar mandaat

De cijfers zullen dit weekend door CEO Peter Willems gepresenteerd worden op de algemene vergadering. Er was bovendien nog meer nieuws te melden. Zo zal bondsvoorzitter Pascale Van Damme haar mandaat met vier jaar verlengen.

Ze was de enige kandidate en zal zaterdag naar verluidt herverkozen worden. Ze zal doorgaan tot 2030. Ze is ook bestuurder in de FIFA Council als vertegenwoordigster van de UEFA.

Ook Mannaert blijft langer

Eerder raakte ook bekend dat Vincent Mannaert langer aan boord zal blijven. De sportief directeur van de Belgische voetbalbond zal aanblijven tot minstens na het EK in 2028. Tot en met 31 december om precies te zijn. Zo lijkt er toch een nieuwe wind te waaien door de bondsgebouwen.

Een wind die financieel duidelijk effect begint te hebben. Ook sportief is er stabiliteit gevonden. Mannaert lijkt het enthousiasme rond de nationale ploeg te kunnen aanwakkeren en laat niets aan het toeval over. Zo zet hij onder meer in op het overhalen van spelers met een dubbele nationaliteit. Sportief en extrasportief worden er stappen gezet. Dat moet op het WK tot sportief succes leiden.

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