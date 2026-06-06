Voormalige Rode Duivel en JPL-smaakmaker kondigt voetbalpensioen aan

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Voormalige Rode Duivel en JPL-smaakmaker kondigt voetbalpensioen aan
Foto: © photonews

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Terwijl het WK met bijna alle aandacht gaat lopen, valt er ook ander nieuws te rapen. Een afscheid bijvoorbeeld. Zo kondigt Vadis Odjidja het einde aan van zijn carrière aan. Door "vervelende blessures" gaat hij op zijn 37e met pensioen.

Odjidja kondigt het nieuws aan via het Instagramaccount van Eendracht Aalst Lede. Daar was hij sinds 2025 aan de slag en hangt hij nu dus zijn voetbalschoenen aan de haak.

"Iendracht Veroit!"

"Met een goed gevoel kijk ik terug op mijn laatste seizoen bij Eendracht Aalst Lede" zegt Odjidja. "Ik ben blij om, zeker tijdens de eindronde, nog van waarde geweest te zijn. De vervelende blessures, die eigenlijk een operatie vereisen, liggen mee aan de basis om te stoppen. Ik zou zeggen: Iendracht Veroit!"

Eendracht Aalst Lede - dat promoveert naar tweede afdeling - bedankt Odjidja. "Het was een genoegen om jouw klasse op en naast het veld te aanschouwen, Vadis. En een eer om jouw mooie carrière in het Pierre Cornelisstadion te zien afsluiten. Deze zomer volgt er nog een passend afscheid in de middencirkel met de supporters."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Smaakmaker bij Club Brugge

Odjidja zette zijn eerste stapjes in het voetbal bij de jeugd van KAA Gent, maar stapte al snel over naar de jeugd van RSC Anderlecht. Bij paars-wit debuteerde hij als prof, maar in 2008 trok hij naar het Duitse Hamburg.

In 2009 volgde een transfer naar Club Brugge, waar hij volop zijn draai zou vinden. Odjidja werd er een sterkhouder en speelde 231 duels voor blauw-zwart. Daarin scoorde hij 26 goals en gaf hij 27 assists.

Terugkeer naar KAA Gent

Daarna verkaste hij naar Norwich City, Rotherham (huur), Legia Warschau en Olympiakos. In 2018 maakte hij de overstap naar KAA Gent, waar het voor hem allemaal begon. Met de Buffalo's zou hij de beker van België winnen. 

Daarna koos hij nog voor avonturen in Kroatië bij Hajduk Split en in de lagere regionen bij Eendracht Aalst Lede. Odjidja speelde ook drie interlands voor België. Hij mag dus zonder twijfel terugkijken op een indrukwekkende carrière.

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