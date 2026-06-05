"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

Marc Coucke ligt zwaar onder druk. En dus was de vraag hoe ze daar bij RSC Anderlecht mee om zouden gaan. Een eerste statement is alvast afgegeven in de vorm van het verwijderen van de graffiti die werd aangebracht tegen Coucke. Ondertussen komen ze bij paars-wit ook met nieuws van Neerpede.

Een vierde plaats en de bekerfinale. Veel teams zouden blij zijn met zo'n resultaten, maar voor een instituut als Anderlecht is het andermaal te weinig. Negen jaar snakken ze al vruchteloos naar een nieuwe prijs en dat weegt op de fans.

Die komen dan ook met bakken kritiek. Nadat eerder al Vandenhaute en Renard onder de druk van de supporters bezweken is nu Marc Coucke de volgende gebeten hond bij de fans. En de supporters zijn van plan het naar volgend seizoen toe hard te spelen.

De boodschap is duidelijk: Coucke buiten

De verwachtingen blijven hoog, terwijl sportieve successen uitblijven. En daarom werd Neerpede besmeurd met een aantal graffitiboodschappen tegen Coucke. Of de graffiti het werk is van een kleine groep supporters of een breder gedragen gevoel weerspiegelt, blijft voorlopig onduidelijk.

Met “Coucke buiten” wordt voor het eerst sinds zijn overname publiekelijk de vraag gesteld of de huidige eigenaar nog het vertrouwen geniet van alle supporters. Bij RSC Anderlecht reageerden ze meteen als door een wesp gestoken.





Ze hebben een dag later de graffiti alweer verwijderd. Een duidelijk statement vanuit de club dat ze de boodschap allerminst ondersteunen. Een persbericht verscheen er niet over de vernielingen, maar een en ander kan nog een staartje krijgen.

Rest de vraag: wat met de toekomst? Op de webstek van paars-wit werd alvast een round-up gemaakt van hoe het afgelopen seizoen verliep en dan met name op Neerpede. En daar zien ze bij paars-wit toch ook wel heel wat positieve zaken.

Anderlecht trots op Neerpede

De Futures stelden de meeste spelers uit de eigen opleiding op, en wisten zich als veruit het jongste U23-team zich sportief te behouden in 1B (gemiddeld 19,2 jaar, record 17,3 jaar tegen RWDM). "De kerntaak van onze jeugdopleiding is de ontwikkeling en doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal. 1B is een platform dat in essentie de versnelde ontwikkeling van jonge talenten moet dienen", aldus Tim Borguet op de site van Anderlecht

"Naast het verzekeren van het behoud is de individuele evolutie van onder andere De Ridder, Van de Ven (2008), Nga Kana, Onia Seke, Ojea, Seghers (2009), Mujangi Bia, Ede Eriyo (2010) en vele anderen de voornaamste waardemeter van het afgelopen seizoen. Dat is de verdienste van een complementaire staf U23."

Beste generaties komen eraan

"Het is uitkijken naar de ontwikkeling van de uitblinkers in Amsterdam en van de spelers die hun eerste profcontract tekenden. Liefst 100% van de spelers (en families) van de sterke generatie 2011 koos met overtuiging voor het project op Neerpede. Dat is een erkenning van en een compliment voor de sportieve en pedagogische werking. Verder moeten we ook scouting feliciteren voor de selectieve rekrutering van een aantal talenten. Die gerichte kwaliteitsinjectie zorgt voor meer balans in de kernen en moet ons, over leeftijdscategorieën heen, in staat stellen competitief te zijn nationaal én op internationale platformen.”

Een nieuw seizoen komt ook met een aantal uitgesproken verwachtingen: "Het dateert van bijna een decennium geleden dat meer dan twee jeugdploegen zich tot kampioen kroonden. Het is ook toen dat we voor het laatst Youth League speelden. Neerpede is het aan zijn statuut en cultuur verplicht om beide doelstellingen na te streven. Ik ben ervan overtuigd dat we, op en naast het veld, er beter dan ooit voor staan om die ambitie waar te maken."