📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap
Foto: © photonews
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De frustraties bij een deel van de Anderlecht-aanhang lijken een nieuw doelwit te hebben gevonden. Voor het eerst sinds zijn intrede bij de club wordt eigenaar Marc Coucke openlijk geviseerd door supporters van paars-wit.

Graffiti aan Lotto Park

Op verschillende plaatsen rond de infrastructuur van Anderlecht doken de voorbije dagen opvallende boodschappen op. Zowel aan het Lotto Park als aan het trainingscentrum in Neerpede werd graffiti aangebracht met dezelfde duidelijke tekst: “Coucke buiten”.

Daarmee richten de actievoerders hun ongenoegen rechtstreeks op de eigenaar van de club. Sinds Coucke Anderlecht in 2018 overnam, was hij zelden het mikpunt van dergelijke protesten.

Van Vandenhaute naar Coucke

De voorbije jaren lag de focus van de supportersprotesten vooral op voormalig voorzitter Wouter Vandenhaute. Regelmatig verschenen spandoeken, brieven en graffiti met de boodschap dat hij moest vertrekken. Ook in het stadion klonk vaak de slogan “Wouter buiten”.

Die druk hield jarenlang aan. Uiteindelijk stapte Vandenhaute in september vorig jaar op als voorzitter. Kort daarna vertrok ook sportief directeur Olivier Renard, die destijds onder zijn bewind werd aangesteld.



Teleurstelling na moeilijk seizoen

De nieuwe kritiek komt er na opnieuw een seizoen waarin Anderlecht naast de grote prijzen greep. Paars-wit eindigde als vierde in de competitie en verloor bovendien de bekerfinale.

Voor een club met de ambitie en geschiedenis van Anderlecht zorgt dat opnieuw voor ontgoocheling bij een deel van de achterban. De verwachtingen blijven hoog, terwijl sportieve successen uitblijven.

Signaal naar de clubleiding

Of de graffiti het werk is van een kleine groep supporters of een breder gedragen gevoel weerspiegelt, blijft voorlopig onduidelijk. Vast staat wel dat de boodschap niet voor interpretatie vatbaar is.

Met “Coucke buiten” wordt voor het eerst sinds zijn overname publiekelijk de vraag gesteld of de huidige eigenaar nog het vertrouwen geniet van alle supporters. De komende weken zullen uitwijzen of het bij een eenmalige actie blijft of dat de onrust verder groeit. De aanstelling van een nieuwe coach zou wel eens een belangrijk moment kunnen worden.

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