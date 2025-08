Anderlecht-fans laten er geen twijfel over bestaan: minutenlang "Wouter buiten" tijdens winstmatch

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht boekte zondagavond een verdiende 0-2-overwinning op het veld van Cercle Brugge. Een zes op zes in de competitie klinkt mooi op papier, maar dat kon de gemoederen in het paars-witte kamp niet bedaren.

De frustratie bij een deel van de achterban blijft groot, en richt zich andermaal op voorzitter Wouter Vandenhaute. Aan het einde van de wedstrijd lieten de meegereisde Anderlecht-supporters zich duidelijk horen. Ze scandeerden minutenlang “Wouter buiten”.

Dat protest was opvallend, gezien de ploeg net een uitzege had geboekt. De boodschap was dan ook bedoeld als een krachtig statement: de onvrede leeft verder, los van de sportieve uitslag.

Die frustratie komt niet uit de lucht vallen. De uitschakeling tegen het Zweedse Häcken in de tweede voorronde van de Europa League liet diepe sporen na. Twee zwakke prestaties, gevolgd door verlies na strafschoppen, betekenden een abrupt einde van de Europese ambities. Een mokerslag voor de fans, die zich vragen stellen bij het beleid en de structuur van de club.

Donderdag zal spanning te snijden zijn

Sportief begon Anderlecht in de competitie met zeges tegen Westerlo en Cercle Brugge, twee teams die vorig seizoen vooral tegen de degradatie vochten. Met op papier haalbare tegenstanders als Zulte Waregem en Dender in het verschiet, telt voorlopig vooral het resultaat. Maar overtuigend is het allemaal nog niet, en de verwachtingen bij de fans zijn na jaren vol teleurstelling torenhoog.

Sportief directeur Olivier Renard probeerde eerder al te sussen, en riep op tot meer vertrouwen in het bestuur. Maar de roep om verandering klinkt steeds luider vanuit de harde kern. De afstand tussen het bestuur en de tribunes lijkt eerder toe dan af te nemen, en voorlopig weet niemand hoe dat te keren.

Donderdag wacht Sheriff Tiraspol in het Lotto Park, in de derde voorronde van de Conference League. Voorzitter Vandenhaute en zijn entourage weten wat er op het spel staat: niet alleen sportieve revanche, maar ook het (her)winnen van krediet bij het publiek. Een flauwe thuiswedstrijd zou de spanningen opnieuw doen oplaaien — als die al ooit zijn gaan liggen.