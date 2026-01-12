Keert Kevin De Bruyne nog terug naar JPL om een Gouden Schoen te pakken?

Keert Kevin De Bruyne nog terug naar JPL om een Gouden Schoen te pakken?
Word fan van Napoli! 270

Kevin De Bruyne was zondagavond eregast op het Gala van de Gouden Schoen en werd opgenomen in de Hall of Fame. De middenvelder gaf daar toelichting bij zijn carrière en zijn toekomstplannen.

Erkenning op het gala

De Bruyne woonde het gala bij samen met zijn echtgenote en kreeg er een plaats in de Hall of Fame. Hij noemde die erkenning bijzonder, ook al is hij nog steeds actief op het hoogste niveau. “Een beetje raar, omdat ik nog actief ben. Maar het is wel speciaal om bij de grote mensen van het Belgisch voetbal te horen en een soort voorbeeld te zijn”, klonk het bij Het Laatste Nieuws.

Tijdens zijn periode bij Genk maakte De Bruyne al indruk, maar de Gouden Schoen won hij nooit. Hij gaf aan dat dit geen gemis vormt in zijn loopbaan. Zijn focus lag destijds op doorgroeien en het zetten van de juiste stappen.

“Dat steekt niet. Mijn motivatie was om na mooie jaren in België zo hoog mogelijk te geraken. Op dat moment heb ik gevoeld dat het nodig was om een stap te zetten. Ik heb mijn traject gevolgd en ben trots op wat ik heb bereikt”, aldus De Bruyne.

Toekomstplannen en mogelijke terugkeer

De vraag of hij ooit nog voor de Gouden Schoen wil gaan, werd hem eveneens gesteld. De Bruyne maakte duidelijk dat dit geen doel op zich is. Hij koppelde een eventuele terugkeer naar België aan andere motieven dan prijzen.

“Als ik op een dag terugkeer naar België, is het om plezier te maken en dicht bij huis te zijn. Maar dat zit momenteel niet in mijn hoofd, de Gouden Schoen dus ook niet. Ik wil mezelf nog steeds pushen en mijn limieten opzoeken. Ik ben momenteel gelukkig met waar ik sta en ben”, klonk het.

Lees ook... Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

De middenvelder benadrukte dat zijn huidige ambities nog steeds in het buitenland liggen. Zijn focus blijft op presteren op het hoogste niveau, waarbij hij zijn grenzen wil blijven verleggen. De voorbije dagen deden alvast de nodige geruchten de ronde over een mogelijk vertrek bij Napels, al zal dat zeker niet richting de Jupiler Pro League zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent" Interview

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent"

15:15
Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

14:49
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg - De Busser - Coosemans

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg - De Busser - Coosemans

14:16
Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

14:35
Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

14:16
1
Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

14:01
Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

13:30
2
Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

20:30
DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

13:15
Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

12:40
Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

13:00
Hoe zit het met de transfer van Zakaria El Ouahdi?

Hoe zit het met de transfer van Zakaria El Ouahdi?

12:20
Verliest STVV één van zijn sterkhouders? Buitenlandse clubs klaar om door te duwen

Verliest STVV één van zijn sterkhouders? Buitenlandse clubs klaar om door te duwen

12:00
Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

11:40
Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

08:40
Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt

Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt

11:00
'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

10:30
"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

10:00
8
Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

09:30
1
Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

09:00
Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

08:20
'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

08:00
1
Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

07:40
Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

07:20
8
"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

06:30
1
"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

07:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

22:30
Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

22:15
3
Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

23:00
3
Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

21:50
31
📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

22:30
Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

21:37
1
Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

21:26
15
'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

22:00
'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

21:40
🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 20
Como Como 1-1 Bologna Bologna
Udinese Udinese 2-2 Pisa Pisa
AS Roma AS Roma 2-0 Sassuolo Sassuolo
Atalanta Atalanta 2-0 Torino Torino
Lecce Lecce 1-2 Parma Parma
Fiorentina Fiorentina 1-1 AC Milan AC Milan
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 Lazio Lazio
Inter Milaan Inter Milaan 2-2 Napoli Napoli
Genoa Genoa 18:30 Cagliari Cagliari
Juventus Juventus 20:45 Cremonese Cremonese

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom Stigo12 Stigo12 over Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht" André Coenen André Coenen over Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna André Coenen André Coenen over 📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk Snipergoal Snipergoal over 'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht' Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis" RAFC ploeg vant stad RAFC ploeg vant stad over Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker JaKu JaKu over Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar' Paars Wit Constant Vanden Stoc Paars Wit Constant Vanden Stoc over Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved