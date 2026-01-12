Keert Kevin De Bruyne nog terug naar JPL om een Gouden Schoen te pakken?

Kevin De Bruyne was zondagavond eregast op het Gala van de Gouden Schoen en werd opgenomen in de Hall of Fame. De middenvelder gaf daar toelichting bij zijn carrière en zijn toekomstplannen.

Erkenning op het gala

De Bruyne woonde het gala bij samen met zijn echtgenote en kreeg er een plaats in de Hall of Fame. Hij noemde die erkenning bijzonder, ook al is hij nog steeds actief op het hoogste niveau. “Een beetje raar, omdat ik nog actief ben. Maar het is wel speciaal om bij de grote mensen van het Belgisch voetbal te horen en een soort voorbeeld te zijn”, klonk het bij Het Laatste Nieuws.

Tijdens zijn periode bij Genk maakte De Bruyne al indruk, maar de Gouden Schoen won hij nooit. Hij gaf aan dat dit geen gemis vormt in zijn loopbaan. Zijn focus lag destijds op doorgroeien en het zetten van de juiste stappen.

“Dat steekt niet. Mijn motivatie was om na mooie jaren in België zo hoog mogelijk te geraken. Op dat moment heb ik gevoeld dat het nodig was om een stap te zetten. Ik heb mijn traject gevolgd en ben trots op wat ik heb bereikt”, aldus De Bruyne.

Toekomstplannen en mogelijke terugkeer

De vraag of hij ooit nog voor de Gouden Schoen wil gaan, werd hem eveneens gesteld. De Bruyne maakte duidelijk dat dit geen doel op zich is. Hij koppelde een eventuele terugkeer naar België aan andere motieven dan prijzen.

“Als ik op een dag terugkeer naar België, is het om plezier te maken en dicht bij huis te zijn. Maar dat zit momenteel niet in mijn hoofd, de Gouden Schoen dus ook niet. Ik wil mezelf nog steeds pushen en mijn limieten opzoeken. Ik ben momenteel gelukkig met waar ik sta en ben”, klonk het.



De middenvelder benadrukte dat zijn huidige ambities nog steeds in het buitenland liggen. Zijn focus blijft op presteren op het hoogste niveau, waarbij hij zijn grenzen wil blijven verleggen. De voorbije dagen deden alvast de nodige geruchten de ronde over een mogelijk vertrek bij Napels, al zal dat zeker niet richting de Jupiler Pro League zijn.