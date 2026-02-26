DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

FCV Dender EH heeft nog maximaal twaalf wedstrijden om zich te redden in de Jupiler Pro League. Het ontsloeg op woensdag zijn coach Hayk Milkon en gaat nu voor de ultieme redding met Yannick Ferrera.

"We stellen Yannick Ferrera aan jullie voor als nieuwe hoofdcoach", aldus Dender in een persbericht op de eigen webstek op donderdagmiddag. Daarmee zijn de geruchten die al sinds woensdagavond doorsijpelden meteen waarheid geworden.

Yannick Ferrera aan de slag bij Dender

"Ferrera bouwde de afgelopen jaren een stevig repertoire op in binnen- en buitenland. Zo ging hij in België aan de slag bij Charleroi, KV Mechelen, STVV, Standard Luik en Waasland-Beveren. Zijn meest recente aanstelling in België was bij RWDM."

"Daarnaast was hij ook actief bij Al-Fateh en Al-Riyadh in de Saudi Pro League en Omonia Nicosia in Cyprus. In juli 2025 maakte hij de overstap naar Egypte om er aan de slag te gaan bij topclub Zamalek", keken ze terug op zijn loopbaan.

Yannick Ferrara is de opvolger van Hayk Milkon in operatie redding

"Nu keert hij dus terug naar eigen land. Er wordt aan de nodige administratie gewerkt om alles in orde te krijgen tegen zondag", maken ze zich sterk bij Dender dat hij er dit weekend al bij kan zijn. Dan speelt Dender tegen Cercle Brugge een levensbelangrijk duel.



Het team staat laatste en de Relegation Play-offs ontlopen is quasi onmogelijk. Daarna krijgen ze nog zes speeldagen om de laatste plaats alsnog te vermijden - de kloof is momenteel acht punten met La Louvière. In het slechtste geval is er nog een barrage tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.