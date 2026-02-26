Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

Union SG heeft bijzonder slecht nieuws gekregen over Promise David. De spits viel geblesseerd uit na een zware botsing met Daam Foulon en moet nu onder het mes. Zijn afwezigheid zal maanden duren, waardoor zijn seizoen definitief voorbij is.

Afgelopen weekend gingen de alarmbellen af in het Dudenpark. Promise David botste stevig in de lucht met Daam Foulon. De Antwerp-speler kwam er zonder kleerscheuren van af. Hetzelfde kon niet gezegd worden over de Union-spits.

David bleef op de grond liggen en al snel werd duidelijk dat het serieus was. De Canadees was op zijn heup gevallen en kon niet meer verder. Hij werd per brancard van het veld gedragen.

Operatie en maandenlange revalidatie voor David

Dinsdag kwam Union zelf met een update over zijn toestand. De club bevestigde dat hij een heupblessure opliep en "een tijdlang out zou zijn." Union bleef er wat mysterieus over, maar ondertussen is er meer duidelijkheid.

De vrees over een afwezigheid van maanden speelde meteen op. Die vrees is werkelijkheid geworden. Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat David een operatie moet ondergaan. Concreet kampt hij met "een scheur in de pees die de quadriceps aan de heup verbindt."

Zijn revalidatie zal 3 tot 5 maanden duren. Het seizoen van de aanvaller zit er sowieso op. Het WK wordt op 11 juni afgetrapt en mee georganiseerd door zijn thuisland. Een mogelijke deelname zal heel nipt worden...