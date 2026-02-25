🎥 Zinho Vanheusden spreekt voor het eerst sinds (gedwongen) pensioen en komt met gevat pleidooi naar buiten

🎥 Zinho Vanheusden spreekt voor het eerst sinds (gedwongen) pensioen en komt met gevat pleidooi naar buiten
Foto: © photonews
Zinho Vanheusden zette eind vorig jaar noodgedwongen een punt achter zijn voetbalcarrière. Voor het eerst komt de éénvoudig Rode Duivel naar buiten met een héél opvallende pitch.

De jeugdopleiding van Standard, Internazionale FC, Standard, Genoa CFC, AZ Alkmaar, nog een keertje Standard, KV Mechelen en... uiteindelijk liep het volledig fout bij Marbella FC.

Zinho Vanheusden dacht in Spanje nog voor het plezier te voetballen, maar in november jongstleden liep het ook in de Spaanse derde klasse mis. Opnieuw gescheurde kruisbanden en deze keer gingen de boeken helemaal toe.

"Ik heb een pak blessures gekend in mijn carrière", steekt Vanheusden van wal in gesprek met Paul-José Mpoku. "Als voetballer zit je op zo'n moment in een tunnel. Je wil zo snel mogelijk terugkeren op het veld."

Vanheusden pleit dan ook voor een betere omkadering voor spelers die aan het revalideren zijn van een zware blessure. "De trainer wil dat je speelt, de sportief directeur wil dat je terug op het veld staat en ook de fans vragen je wanneer je terug zal zijn. Zou het niet beter zijn dat iemand zo'n speler op die momenten beter beschermt?"

Betere omkadering én bescherming van geblesseerde spelers

Vanheusden gaat er zelfs héél ver in. "Ook de FIFA en UEFA kunnen hier een rol in spelen. Met een zware kruisbandblessure moét je bijvoorbeeld minstens zes maanden aan de kant blijven. Zonder uitzonderingen."

